Elke dag bewust leven versterkt je mentale gezondheid

De meeste mensen weten wat psychische aandoeningen, zoals depressie en angst, inhouden. Maar wat is de definitie van een goede geestelijke gezondheid? Het is meer dan alleen de afwezigheid van psychische aandoeningen. Een goede geestelijke gezondheid betekent bijvoorbeeld dat je in staat bent:

het meeste te halen uit je capaciteiten en je potentieel te benutten;

om te gaan met de ups en downs van het leven;

volledig deel te nemen aan verschillende contexten en een actieve rol te spelen in je familie, je vriendenkring, op het werk en in de samenleving.

Dit betekent dat je, ondanks een psychische aandoening maar met de nodige ondersteuning en behandeling, toch een positieve geestelijke gezondheid kunt genieten. Het betekent ook dat, ongeacht je startpositie, of je nu een goede of slechte geestelijke gezondheid hebt, je de mogelijkheid hebt om invloed uit te oefenen op je situatie.

Risicofactoren en beschermende factoren

Je geestelijke gezondheid hangt af van veel dingen. Sommige factoren versterken de geestelijke gezondheid. Dit zijn beschermende factoren. Andere zaken verhogen het risico op geestelijke gezondheidsproblemen. Dit zijn zogenaamde risicofactoren.

Tegen bepaalde risicofactoren kunnen we onszelf niet beschermen, bijvoorbeeld de dood van een dierbare, een ernstige ziekte, werkloosheid, verlaten worden door een geliefde, enzovoort. Anderzijds kunnen we met wat geluk rekenen op een aantal beschermende factoren, zoals een liefdevolle en ondersteunende omgeving, goede vrienden, gezonde kinderen, een interessante baan die zorgt voor een goed inkomen.

Maar naast wat we niet zelf in de hand hebben, is er een ander belangrijk aspect, dat net zo belangrijk is, namelijk de manier waarop we in het dagelijkse leven staan. Veel mensen beseffen niet dat alle kleine keuzes die we dagelijks maken samen een geheel vormen dat ons kan beschermen tegen of net blootstellen aan een verhoogd risico op ziekte. Fysieke en mentale aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Wat goed is voor het lichaam is ook goed voor de geest, en omgekeerd.

Alledaagse keuzes die je beter beschermen tegen geestelijke gezondheidsproblemen

Hoe het ook met je geestelijke gezondheid is gesteld, je kunt ze altijd verbeteren door de keuzes die je elke dag maakt. Dit klinkt misschien kort door de bocht, maar het is echt waar! En het hoeven geen grote aanpassingen te zijn. Je zorgt voor een enorme impact door kleine veranderingen die nieuwe gewoontes worden, als je ze consequent en elke dag toepast.

Enkele voorbeelden: