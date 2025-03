Hoe behoud je je verlangen naar seks en intimiteit?

Is het belangrijk om een levendig seksleven te hebben?

Tegenwoordig weten we dat een bevredigend seksleven cruciaal is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Dit blijkt uit het bevolkingsonderzoek van 2019 van het Zweedse bureau voor volksgezondheid, waaruit duidelijk naar voren komt dat seksualiteit een grote intrinsieke waarde heeft voor het leven en de hechte relaties van mensen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat seksualiteit niet per se gekoppeld is aan geslachtsgemeenschap of specifieke handelingen, en dat er geen partner voor nodig is. Seksualiteit is persoonlijk en kan voor verschillende individuen heel uiteenlopende betekenissen hebben. Bovendien worden we beïnvloed door normen en overtuigingen over wat seks zou moeten zijn.

Wat we wel weten, is dat seksuele gezondheid en gedachten over seksualiteit een groot deel van de bevolking raken en dat dit gedurende het leven op verschillende manieren tot uiting komt.

Hoe vaak komen problemen met het seksleven voor?

Iets meer dan de helft van de bevolking geeft aan tevreden te zijn met hun seksleven. Toch ervaart een aanzienlijk deel ook problemen die gerelateerd zijn aan seksualiteit. Dus hoewel seks voor velen een bron van plezier en vreugde is, kan het ook stress, angst en frustratie veroorzaken.

Kun je je seksualiteit verliezen?

Seksualiteit kan op veel verschillende manieren worden gedefinieerd. Sommige mensen ervaren helemaal geen seksuele interesse of verlangen. Tegenwoordig worden we echter overspoeld met boodschappen die suggereren dat seks en relaties essentieel zijn, en dat er iets mis is als je het verlangen naar seks 'verliest'. Ik geloof dat deze druk en verwachtingen juist kunnen bijdragen aan een nog groter verlies van seksueel verlangen.

Het is volkomen natuurlijk om op bepaalde momenten in je leven een verminderd seksueel verlangen te voelen - iets waar de meesten van ons waarschijnlijk mee te maken krijgen. Wanneer het verminderde verlangen echter langdurig aanhoudt en dit als een gemis wordt aangevoeld, kan dit problematisch zijn voor het individu.

Heb je tips als je een verminderd verlangen voelt?

Ten eerste moeten we onszelf afvragen of we meer verlangen willen. Als het antwoord op die vraag ja is, zijn er bepaalde dingen die we kunnen doen om het te vergroten. Verlangen gaat niet vanzelf, maar soms moeten we het genotscentrum in onze hersenen helpen.

Dit kan inhouden dat we tijd vrijmaken voor plezierige activiteiten zoals het kijken naar erotiek, pornografie, het lezen van erotische literatuur, enz. Eventueel kan het aanschaffen van verschillende seksuele hulpmiddelen ook helpen. Hier kun je dingen uitproberen en voelen wat als opwindend en prikkelend kan worden ervaren. Je kunt dit alleen doen of met een partner. Een ander belangrijk onderdeel is het oefenen van praten over seks, fantasieën en dromen.

Gaat het ook over tijd maken voor seks?

Absoluut! Als je een druk leven hebt en veel stress ervaart, is het gemakkelijk om seks en plezier over het hoofd te zien. Soms is er simpelweg geen ruimte voor in je hoofd, en laten we niet vergeten dat de hersenen ons belangrijkste seksuele orgaan zijn. Om seksueel verlangen en plezier te voelen, is het vaak nodig om je hele levenssituatie onder de loep te nemen. Heb ik te veel eisen en behoeften? Geef ik mezelf voldoende ruimte om te ontspannen en te genieten?

Hoe krijg je weer zin in een stressvolle periode?

In stressvolle periodes kan het helpen om opnieuw te ontdekken wat je in het algemeen plezier en ontspanning geeft. Je seksueel verlangen vergroten, betekent vaak ook je verlangen op andere gebieden versterken.

Dit kun je doen door bewuste aanwezigheid, te oefenen, bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan geuren, smaken en andere sensaties. Ademhalingsoefeningen kunnen ook helpen om stress te verminderen en de connectie tussen het sensuele en het fysieke te versterken, zodat je seksueel verlangen gemakkelijker voelt.

Wat als je geen energie hebt voor de ‘beste’ seks?

Dan is dat helemaal oké. Veel mensen die bij mij aankloppen, zijn bang dat ze abnormaal zijn en dat er iets mis is met hun relatie omdat ze minder of geen seks hebben. De media creëren vaak het beeld dat het gevaarlijk is om seks uit je relatie te laten verdwijnen.

Ik zou dat beeld willen nuanceren en afzwakken. Het hoeft niet per se zorgwekkend te zijn als je in een relatie minder seks hebt dan voorheen of als je het gevoel hebt dat je te weinig seks hebt. Het idee van wat een ‘normaal’ seksleven is, brengt ons vaak niet verder. We weten bijvoorbeeld niet hoe onze buren, vrienden en kennissen seks hebben, en dat doet er ook niet toe.

Wat ik wel wil aanmoedigen is om de nabijheid in je relatie te bewaken, door bijvoorbeeld te knuffelen, dicht bij elkaar te zijn en elkaar aan te raken. Durf ook te praten over seks en lust, zodat er geen misverstanden en onnodige zorgen ontstaan over of er iets mis zou zijn.

Hoe slaag je erin je seksualiteit levend te houden ? Eventuele tips?

Onderzoek toont aan dat seks met de jaren beter kan worden. Mensen die zeer tevreden zijn met hun seksleven, noemen enkele belangrijke factoren die hieraan bijdragen:

Ze waarderen seks zowel individueel als binnen hun relatie.

Ze geven seks prioriteit en maken er tijd voor vrij.

Ze communiceren open over seks.

Ze voelen zich veilig bij elkaar.

Ze staan open om samen te leren en te ontdekken.

In een langdurige relatie vergt het meestal meer inspanning om de seksualiteit levend te houden. Open communicatie en samen op ontdekking gaan spelen daarbij een cruciale rol. Voortdurend leren, ontdekken en aanpassen aan veranderingen vraagt moed en creativiteit.

Het is heel belangrijk om je veilig te voelen in je relatie, om samen te kunnen experimenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Het maakt het ook makkelijker om risico's te nemen zonder angst om fouten te maken, wat de kans op een bevredigend seksleven vergroot.

Zowel angsten als stress kunnen het moeilijker maken om seksueel genot te ervaren. Verlangen zit grotendeels in de hersenen, dus onthoud dat verlangen niet vanzelf komt. Je moet er soms actief aan werken om het te activeren.

