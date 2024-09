Wat is een erectiestoornis?

Een erectiestoornis is het onvermogen om een erectie te krijgen en/of lang genoeg te behouden om seks te hebben. Het is iets waar de meeste mannen op een bepaald moment in hun leven last van hebben.

De problemen nemen toe met de leeftijd en worden meestal gemeten op een hardheidsschaal:

0 – De penis wordt niet groter

1 – De penis wordt groter, maar niet hard

2 – De penis wordt hard, maar niet hard genoeg voor penetratie

3 – De penis wordt hard genoeg voor penetratie, maar niet volledig hard

4 – De penis wordt volledig hard

Als je onder de 4 op de schaal zit, kan er een reden zijn om hulp te zoeken.

Uit onderzoek blijkt dat één op de twee mannen boven de 40 van mening is dat ze een zekere mate van erectiestoornis hebben. Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat 30 procent van de mannen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar geen seks kan hebben zonder hulpmiddelen.

Wat zijn de symptomen van een erectiestoornis?

Een erectiestoornis veroorzaakt symptomen zoals:

Moeite met het krijgen van een erectie

Moeite om een erectie lang genoeg te behouden

Verminderde zin in seks

Wat veroorzaakt erectieproblemen?

Het krijgen van een erectie is een complex proces waarbij de hersenen, hormonen, gedachten, emoties, zenuwen, spieren en bloedvaten betrokken zijn. Er kunnen dus verschillende dingen ten grondslag liggen aan erectiestoornissen. Vaak is de oorzaak een combinatie van lichamelijke en psychologische factoren. Er kan bijvoorbeeld een fysiologische reden zijn waarom het wat langer duurt om een erectie te krijgen, wat leidt tot bezorgdheid en angst dat het niet normaal werkt, wat de problemen weer verergert.

Als erectiestoornissen plotseling optreden, of in verschillende situaties komen en gaan, is de oorzaak waarschijnlijk eerder psychologisch. Als de problemen daarentegen geleidelijk na verloop van tijd optreden, is de oorzaak waarschijnlijk eerder lichamelijk.

Lichamelijke oorzaken van erectiestoornissen

In veel gevallen liggen lichamelijke oorzaken aan de basis van het probleem, vooral bij oplopende leeftijd.

Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

Hartaandoeningen

Atherosclerose (verharding van de slagaders)

Hoge cholesterol

Hoge bloeddruk

Diabetes

Overgewicht

Ziekte van Parkinson

Multiple sclerose (MS)

Verslaving aan alcohol of drugs

Roken

Slapeloosheid

Vergrote prostaat

Verwondingen na een operatie, bijvoorbeeld een prostaatoperatie

Zenuwbeschadiging

Laag testosteronniveau

Bijwerking van bepaalde medicijnen

Psychologische oorzaken van erectieproblemen

De hersenen en het hele emotionele leven spelen een belangrijke rol in het vermogen om een erectie te krijgen. Er zijn veel psychische factoren die de zin in seks kunnen verstoren en het krijgen van een erectie kunnen bemoeilijken. Psychologische factoren zijn de meest voorkomende oorzaak van erectieproblemen bij jongeren.

Voorbeelden hiervan zijn:

Depressie

Angst

Andere soorten psychische aandoeningen

Stress

Verdriet

Relatieproblemen

Eerdere negatieve sekservaringen

Wat kun je zelf doen?

Hoewel leefstijlfactoren ten grondslag kunnen liggen aan erectiestoornissen, is het moeilijk om voldoende effect te bereiken met leefstijlveranderingen als de problemen al zijn opgetreden. Leefstijlinterventies zijn een goede aanvulling op andere behandelingen.

Een leefstijlmaatregel die de moeite waard is om in te investeren is regelmatige lichaamsbeweging, vooral lichaamsbeweging waarbij je echt gaat zweten en buiten adem raakt. Studies tonen aan dat dit de erectieprestaties kan verbeteren.

Hier zijn meer voorbeelden van zaken die je kunt doen om verergering van erectieproblemen te voorkomen:

Behandel diabetes, hartaandoeningen en andere chronische aandoeningen

Zoek hulp voor angst, depressie en andere mentale gezondheidsproblemen

Stop met roken

Beperk je alcoholgebruik of stop helemaal met drinken

Beweeg regelmatig

Vermijd overgewicht, vooral rond de buik

Vermijd langdurige stress

Behandeling voor erectieproblemen

De behandeling voor erectiestoornissen wordt aangepast aan de oorzaak van het probleem. Als de oorzaak een andere ziekte is, moet deze mogelijk worden behandeld. Je huisarts kan dan verschillende soorten behandelingen aanbevelen, de risico's en voordelen van de verschillende behandelingen uitleggen en samen met jou een methode vinden die bij je past.

Enkele voorbeelden van verschillende soorten behandelingen:

Als het probleem te wijten is aan laag testosteron, worden testosteronsupplementen gebruikt in de vorm van injecties om de drie maanden, of gel die elke dag wordt gesmeerd.

Medicijnen in de vorm van tabletten. Er zijn veel verschillende soorten tabletten waaruit je kan kiezen. Ze werken door de bloedstroom naar de penis te verhogen zodra het verlangen op natuurlijke wijze is opgewekt. Ze hebben geen invloed op de zin in seks. Deze behandeling is niet geschikt voor mensen met hartfalen, hartproblemen of mensen die medicijnen voor bloedvatproblemen gebruiken.

Medicijnen in de vorm van een injectie in de penis of medicijnen die in de plasbuis worden ingebracht. Ze werken door het verwijden van de bloedvaten in de penis om de bloedstroom te verhogen. In tegenstelling tot de tabletten is seksuele stimulatie niet nodig en krijg je zelfs een erectie als je niet seksueel gestimuleerd wordt.

Psychotherapie wordt gebruikt als het probleem psychologische oorzaken heeft of als aanvulling op andere behandelingen.

Andere hulpmiddelen, zoals een penisring of vacuümpomp om de bloedstroom te verhogen.

Chirurgische behandeling wordt in enkele gevallen gebruikt als andere methoden niet hebben gewerkt. Hierbij kan een prothese worden geïmplanteerd of kunnen bloedvaten naar de penis worden gereconstrueerd.

Wanneer moet je hulp zoeken?

Zoek hulp als je herhaaldelijk problemen hebt met het krijgen van een erectie.

Veelgestelde vragen

Hier volgen enkele korte vragen en antwoorden over erectieproblemen.