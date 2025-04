Wat is salmonella?

Salmonella is een bacteriesoort en ook de naam van de ziekte die de bacterie veroorzaakt. De meest voorkomende variant van de ziekte is een darminfectie die diarree, koorts en buikpijn veroorzaakt. In erge gevallen kan je hierdoor een bloedvergiftiging oplopen, dan verplaatst de bacterie zich uit de darm naar de bloedbaan, en gaat ze andere organen aantasten, waardoor je doodziek kan worden.

Advies bij salmonella Heb je last van salmonella? Spreek snel online met een huisarts via de Doktr-app. Zonder afspraak.

Hoe krijg je salmonella?

Je wordt besmet door een hand te geven aan andere mensen die de darmziekte hebben, of via het eten van besmet voedsel, voornamelijk bij onvoldoende verhitte kip en eieren, melkproducten, en vis- en schaaldieren. Ook door het eten van groenten en fruit die niet goed zijn afgespoeld, kan je ziek worden.

Is salmonella besmettelijk?

Salmonella verspreidt zich zelden van mens tot mens, maar het kan wel gebeuren. Het komt meestal voor tussen mensen in dezelfde familie, in rustoorden of op kinderdagverblijven, vooral als de besmette persoon niet oppast om zijn handen te wassen na elk toiletbezoek. De ziekte wordt meestal niet overgedragen nadat de diarree voorbij is, maar het kan wel gebeuren.

Wat zijn de symptomen van salmonella?

Typische symptomen van salmonella zijn:

Je kunt je ook misselijk voelen, overgeven, en buikkrampen hebben. Sommige mensen worden erg ziek van salmonella, maar de meeste mensen hebben milde symptomen die snel overgaan. Sommige mensen beseffen niet eens dat ze besmet zijn. De ernstigere variant van salmonella, die bloedvergiftiging veroorzaakt, leidt ertoe dat je hoge koorts krijgt en je zo zwak en ziek voelt dat je naar het ziekenhuis moet.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt voorkomen dat je besmet raakt en anderen besmet als je ziek bent door de onderstaande adviezen op te volgen:

Eet alleen voedsel dat goed gaar is, d.w.z. goed doorbakken of gekookt.

Vermijd het eten van voedsel dat in de hitte heeft gestaan.

Kook voor niemand anders dan voor jezelf zolang je ziek bent, en liever zelfs niet voor jezelf.

Was je handen met water en vloeibare zeep na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd.

Maak het toilet grondig en vaak schoon en veeg het schoon. Als je de mogelijkheid hebt, gebruik dan je eigen toilet zolang je ziek bent.

Was je handen grondig onmiddellijk na het verschonen van de luier van een kind en maak het oppervlak schoon waar je bent geweest, vooral als je weet dat het kind besmet is met salmonella.

Zwem niet in een zwembad zolang je diarree hebt en gedurende minstens een week daarna.

Wees een paar maanden nadat je ziek bent geworden van salmonella heel voorzichtig met je handhygiëne.

Behandeling van salmonella

Je herstelt meestal binnen één of twee weken. Terwijl je diarree hebt, is het belangrijk om gehydrateerd te blijven om het vocht dat je lichaam verliest aan te vullen. Dit is vooral belangrijk voor jonge kinderen. Drink beetje bij beetje, maar vaak. Je kunt weer gewoon proberen te eten zodra je je beter voelt. In de apotheek kan je zonder voorschrift ORS kopen, dat de ideale combinatie van zout en suiker bevat, waar je zelf water bijvoegt en opdrinkt, om zo uitdroging te vermijden.

Als je zeer hoge koorts of veelvuldige diarree hebt die bloederig wordt, of als je andere ziekten hebt die je extra kwetsbaar maken, moet je misschien in het ziekenhuis worden opgenomen. Het kan nodig zijn om je aan een infuus te leggen om je te hydrateren en te voeden, en sommige mensen hebben een behandeling met antibiotica nodig.

Wanneer moet ik medische hulp inroepen?

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van de volgende situaties op jou van toepassing is:

Je hebt diarree terwijl je hoge koorts en koude rillingen hebt.

Je hebt diarree en voelt je tegelijkertijd erg moe en zwak.

Je hebt bloederige diarree.

Je hebt erge buikpijn.

Je hebt risicofactoren zoals diabetes, hartproblemen of neemt immunosuppressiva.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen, je advies geven en een correcte behandeling voorschrijven. Te ziek om te werken? Dan ontvang je een digitaal ziektebriefje in de app.

Bij ernstige symptomen van salmonella is digitale zorg niet geschikt en moet je fysieke zorg zoeken.

Krijg snel hulp in de Doktr-app

Veelgestelde vragen

Krijg hier antwoord op enkele korte veelgestelde vragen over salmonella.

Wat is de incubatietijd van salmonella? Salmonella veroorzaakt meestal symptomen tussen één en drie dagen nadat je besmet bent geraakt.

Hoe lang ben je ziek van salmonella? De meeste mensen herstellen binnen één tot twee weken.

