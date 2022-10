Waterpokken zijn heel besmettelijk. Het kan zich verspreiden door kleine druppeltjes in de lucht of door het vocht dat in de blaasjes zit op de huid. De besmetting kan dan optreden door het aanraken van de blaasjes of door contact met besmette voorwerpen.

De besmettelijkheid is het hoogst in de 2 dagen net voordat de eerste symptomen verschijnen, en je kind blijft besmettelijk totdat er een korstje zit op de blaasjes. De korstjes verschijnen ten vroegste 5 dagen na het ontstaan van de uitslag.

Nadat je besmet bent duurt het gemiddeld een tweetal weken voordat je de eerste symptomen van de ziekte krijgt (incubatietijd van 10-21 dagen).