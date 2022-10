Kinkhoest wordt veroorzaakt door de [B(1] bacterie Bordetella pertussis. Het is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen. Het kenmerkt zich door hevige hoestbuien, vooral bij kinderen.

Kinderen jonger dan één jaar zijn gevoeliger voor ernstige complicaties, vooral als ze niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn.

Kinkhoest is in België opgenomen in het basisvaccinatieschema (zie vaccinatie).