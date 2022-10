Hand-voet-mondziekte

De virussen die hand-voet-mond ziekte veroorzaken zijn heel besmettelijk, ze verspreiden zich gemakkelijk tussen personen.

Het virus bevindt zich in de neus, mond en stoelgang van het zieke kind, alsook in het vocht uit de blaasjes. Het virus verspreidt zich via de lucht, via stoelgang (door niet goed de handen te wassen en elkaar aan te raken), via besmette voorwerpen, of door blaasjes aan te raken.

Vaak gebeurt de besmetting al voordat een kind symptomen krijgt. Het kind kan ook nog besmettelijk zijn een aantal weken na genezing.

Na het doormaken van een bepaald type virus, ben je langdurig beschermd hiertegen. De bescherming geldt wel niet voor de andere types van virussen.

Volwassenen worden meestal niet ziek van deze virussen, omdat ze het als kind normaal hebben doorgemaakt.