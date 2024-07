Wat is malaria?

Malaria of paludisme is een infectieziekte die wordt overgedragen door een parasiet van het geslacht Plasmodium. Zodra ze zich in het menselijk lichaam bevinden, vermenigvuldigen malariaparasieten zich in de lever, waarna ze de rode bloedcellen infecteren en vernietigen. Als de ziekte niet snel wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan ze zich ontwikkelen tot een ernstige ziekte met complicaties.

Wat zijn de symptomen van malaria?

De eerste symptomen manifesteren zich zodra de malariaparasieten de rode bloedcellen hebben bereikt. Ze treden meestal op tussen de 8 en de 30 dagen na infectie en het eerste symptoom is meestal koorts. Dit zijn de belangrijkste symptomen van de ziekte:

Koorts

Hoofdpijn

Spier- of gewrichtspijn

Buikpijn

Vermoeidheid

Snelle hartslag

Verzwakking

Braken

Diarree

Hoesten

Malaria-aanval (afwisselende cycli van koorts, beven met koud zweet en intense transpiratie)

Bij sommige soorten malaria kunnen besmette mensen tot een jaar lang asymptomatisch blijven.

Wat veroorzaakt malaria?

Malaria wordt op een persoon overgedragen door de steek van een mug die zelf besmet is met de ziekte nadat ze een besmette persoon heeft gestoken. Malariaparasieten komen in de bloedbaan terecht, gaan naar de lever en infecteren uiteindelijk de rode bloedcellen. Op dat ogenblik verschijnen de eerste symptomen.

Wat zijn de risico's op malaria?

Het grootste risico op malaria loop je in landen waar de ziekte veel voorkomt. De meest getroffen gebieden zijn:

Sub-Saharisch Afrika

Zuid- en Zuidoost-Azië

De eilanden in de Stille Oceaan

Midden-Amerika en het noorden van Zuid-Amerika

Het risicopercentage hangt af van seizoenschommelingen, het aantal malariagevallen en de voorzorgsmaatregelen die je neemt. In risicolanden is er vaak een gebrek aan toegang tot medische zorg en preventieve maatregelen, wat het probleem verergert.

Malaria kan dodelijk zijn. De meeste malariadoden worden veroorzaakt door de soort Plasmodium in Afrika. Kinderen jonger dan 5 jaar worden het vaakst getroffen.

Wat kan ik zelf doen?

Plan je een reis naar een land waar malaria veel voorkomt, dan zijn hier een paar tips om te vermijden dat je gestoken wordt door muggen:

Slaap onder een klamboe . Muggen zijn het actiefst tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is daarom belangrijk om jezelf 's nachts zo goed mogelijk te beschermen.

. Muggen zijn het actiefst tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is daarom belangrijk om jezelf 's nachts zo goed mogelijk te beschermen. Draag lange kleding . Ondanks de hoge temperaturen is het belangrijk om je huid te bedekken met lange kleding (lange broeken en shirts met lange mouwen). Je kunt ook je shirt in je broek stoppen en de onderkant van je broek in je sokken.

. Ondanks de hoge temperaturen is het belangrijk om je huid te bedekken met lange kleding (lange broeken en shirts met lange mouwen). Je kunt ook je shirt in je broek stoppen en de onderkant van je broek in je sokken. Gebruik insectenspray . Breng insectenspray aan op je huid, maar niet rechtstreeks op je gezicht. Je kunt er ook op je kleding aanbrengen.

. Breng insectenspray aan op je huid, maar niet rechtstreeks op je gezicht. Je kunt er ook op je kleding aanbrengen. Raadpleeg een arts voordat je op reis gaat. Plan je een reis naar een gebied waar malaria veel voorkomt, raadpleeg dan een arts die je medicatie kan voorschrijven om je voor, tijdens en na je reis tegen de ziekte te beschermen.

Hoe wordt malaria behandeld?

Er is een preventieve behandeling mogelijk vóór een reis naar een van de risicogebieden. Deze behandeling moet echter worden voorgeschreven door een arts en varieert afhankelijk van de volgende factoren: locatie, duur van de reis, leeftijd, voorgeschiedenis, allergieën en zwangerschap.

Dit type behandeling garandeert geen absolute bescherming tegen infectie. Het is dus nog steeds belangrijk om jezelf te beschermen tegen steken.

