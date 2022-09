Zonlicht kan verschillende soorten huidbeschadiging veroorzaken. De meest voorkomende vorm is wat we ‘een kleurtje krijgen’ noemen of ‘bruinen’.

Zonlicht kan echter ook zonnebrand en warmte-uitslag veroorzaken. Als je te veel of te lang in de zon loopt, beschadig je bovendien het bindweefsel van de huid, waardoor je rimpels krijgt. Langdurige blootstelling aan de zon kan ook leiden tot actinische keratose, een huidverandering in de vorm van ruwe plekjes die het meest voorkomt bij ouderen. Bij elke zonnebrand, vergroot je echter ook de kans op andere schade door de zon, zoals zonnevlekken (lentigo solaris) en huidkanker.

Als je al bepaalde huidproblemen hebt zoals eczeem, huiduitslag of rosacea, kunnen de problemen verergeren door zonlicht.