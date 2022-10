Het virus is besmettelijk en bevindt zich in de neus en keel van de zieke persoon. Het kan zich verspreiden via druppeltjes in de lucht; bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten.

Het kan zich ook verspreiden via de handen als die aan het vervellen zijn.

Roodvonk is al besmettelijk voordat de plekjes op de huid aanwezig zijn en blijft besmettelijk tot na het vervellen van de huid.

Je kan een tweede keer roodvonk krijgen, maar dan zijn de klachten minder uitgesproken dan bij een eerste besmetting.