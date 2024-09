Waarom heb ik slijm in de keel?

Slijm speelt een belangrijke rol in onze luchtwegen: het houdt kleine deeltjes en irriterende stoffen vast. De trilharen bewegen het slijm vervolgens omhoog en de luchtwegen uit. Als de luchtwegen geïrriteerd raken door bijvoorbeeld een virus, stof of rook, wordt er meer slijm geproduceerd en wordt het slijm ook hardnekkiger.

Wat is de oorzaak van veel slijm in de keel?

Een veel voorkomende oorzaak van veel slijm in de keel is een luchtweginfectie, veroorzaakt door een virus of bacterie. Tijdens een infectie vormen de slijmvliezen van de luchtwegen een taaie slijmlaag om een barrière te vormen tegen de micro-organismen, zodat ze niet verder in het lichaam kunnen reizen. Deze slijmlaag is zo taai dat de trilharen ze niet kunnen bewegen. Tegen het einde van een verkoudheid moet de taaie slijmlaag worden opgehoest en krijg je een slijmhoest. Slijm in de keel en een slijmhoest kunnen nog enkele weken na de infectie aanhouden.

Hetzelfde type slijmlaag wordt gevormd bij chronische longaandoeningen zoals COPD, maar omdat de ontsteking chronisch is, blijft het slijm achter en hopen bacteriën zich op die de longen beschadigen. Het slijm verandert dan van beschermend in schadelijk.

Andere oorzaken van veel slijm in de keel kunnen zijn:

Allergie voor pollen of dieren, die ook een verstopte neus, een loopneus en hoest kan veroorzaken

Astma, dat ook piepende ademhaling, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken

Reflux en brandend maagzuur, die hoesten, slijm en een klonterig gevoel in de keel kunnen veroorzaken

Wat kun je zelf doen?

Als je COPD hebt, heb je van een fysiotherapeut misschien ademhalingsoefeningen gekregen om te helpen het slijm te mobiliseren. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een paar keer diep adem te halen en daarna te hoesten. Een andere techniek is om de lucht door je open mond naar buiten te blazen, net als wanneer je op een spiegel mist. Er zijn online video's te vinden met ademhalingsoefeningen.

Bovendien zijn er slijmoplossende middelen zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek.

Behandeling voor slijm in de keel

De behandeling van slijm in de keel is afhankelijk van de onderliggende oorzaak:

Een verkoudheid kan nog enkele weken een slijmhoest veroorzaken, maar vereist zelden behandeling omdat die vanzelf overgaat.

Als je COPD hebt, kan een verhoogde slijmproductie betekenen dat je COPD erger is. In dat geval bestaat de behandeling uit antibiotica, cortisone en bronchusverwijdende inhalaties.

Voor astma en allergieën helpen antihistaminica en inhalators meestal.

Voor reflux en brandend maagzuur worden vaak maagzuurremmers voorgeschreven.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Als je hoest na een verkoudheid die na zes weken nog niet is verdwenen, moet je contact opnemen met een huisarts. Ook als je COPD, astma, allergieën of reflux hebt en de symptomen verergeren, neem je het best contact op met een huisarts.

Als je ademhalingsmoeilijkheden hebt, bel dan 112.

Veelgestelde vragen

