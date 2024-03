De pil (anticonceptiepil)

Wat is de pil?

De pil, ook wel anticonceptiepil genoemd, is een vorm van anticonceptie die wordt gebruikt om je te beschermen tegen ongewenste zwangerschap.

Ze kan ook worden gebruikt tegen hevige menstruatiepijn, hevig bloedverlies of een onregelmatige menstruatie. Sommige soorten anticonceptiepillen worden ook gebruikt om acne te behandelen.

Hoe werkt de pil?

Er zijn twee vrouwelijke geslachtshormonen die de menstruatiecyclus regelen. Anticonceptiepillen bevatten synthetisch geproduceerde versies van deze hormonen.

Sommige anticonceptiepillen bevattten beide hormonen. Die wordt ook wel de combinatiepil genoemd. Maar er zijn evengoed anticonceptiepillen die enkel progestageen bevatten, de zogenaamde minipil of POP (progestagene-only pill).

Anticonceptiepillen hebben drie effecten die samen een veilige bescherming bieden:

Ze voorkomen dat je ovuleert.

Ze maken de afscheiding in de baarmoederhals dikker en taaier, waardoor het moeilijk wordt voor sperma om de baarmoeder te bereiken.

Ze maken het baarmoederslijmvlies dunner, waardoor dit geen bevruchte eicel kan ontvangen.

Als de pil correct wordt gebruikt, biedt ze een zeer veilige bescherming tegen ongewenste zwangerschap.

Positieve effecten van de anticonceptiepil

De anticonceptiepil beschermt niet alleen tegen zwangerschap, maar kan ook andere voordelen hebben:

Het kan zijn dat je kortere menstruaties krijgt, of helemaal geen menstruatie meer.

Je kunt minder last hebben van menstruatiepijn.

Je kunt je menstruatie uitstellen.

Problemen met PMS en PMDD kunnen verminderen.

Problemen met acne kunnen verminderen.

Het risico op eierstok-, baarmoeder- en darmkanker vermindert.

Bijwerkingen van de pil

Wanneer je begint met het slikken van de pil, kun je gedurende een periode meer bijwerkingen ervaren. Het is gebruikelijk dat het lichaam eraan went en dat de bijwerkingen na een tijdje verdwijnen.

Voorbeelden van bijwerkingen van de pil:

Gespannen borsten

Kleine bloeding

Hoofdpijn

Verminderde zin in seks

Depressief gevoel

Acne (sommigen krijgen minder last van acne, anderen juist meer).

Er zijn veel soorten anticonceptiepillen en als je bijwerkingen ervaart die na een paar maanden nog niet verdwenen zijn, kun je je huisarts vragen om een nieuw type te proberen. Er zijn ook andere soorten anticonceptie die je kunt proberen.

Voor wie is de anticonceptiepil geschikt?

De pil is een goede en veilige methode voor wie eraan denkt om elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip een tablet in te nemen.

De pil biedt ook andere voordelen, zoals regelmaat van de menstruatie en verlichting van problemen met PMS en zware menstruaties. Je kunt de pil ook gebruiken om je menstruatie uit te stellen als je bijvoorbeeld op reis gaat.

Voor wie is de pil niet geschikt?

De pil is niet geschikt als je het moeilijk vindt om eraan te denken je pillen elke dag in te nemen.

Een van de hormonen in de pil kan het risico op bloedstolsels verhogen, hoewel dit zelden voorkomt. Daarom worden anticonceptiepillen niet voorgeschreven aan mensen met een verhoogd risico op bloedstolsels. Daaronder vallen bijvoorbeeld personen met overgewicht, mensen die in het verleden een bloedstolsel hebben gehad of een genetisch familielid hebben dat een bloedstolsel heeft gehad.

Als je net bent bevallen, moet je zes weken wachten voordat je met de pil kunt beginnen. Dit komt omdat er een verhoogd risico op bloedstolsels is als je net bevallen bent. Het risico is hetzelfde, of je nu vaginaal of via een keizersnede bent bevallen.

Hoe begin je met de pil?

Een huisarts kan je helpen met advies over anticonceptie en het voorschrijven ervan. Daarbij wordt altijd een individuele beoordeling gemaakt, zodat je een anticonceptiemiddel krijgt dat bij jou en je leefsituatie past.

