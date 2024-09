Wat is ijzertekort?

Het lichaam heeft ijzer nodig voor de aanmaak van hemoglobine (Hb), het eiwit dat zuurstof opneemt uit de lucht die we inademen en door het lichaam vervoert. Het lichaam slaat normaal gezien een extra voorraad ijzer op in de lever, de milt en het beenmerg, voor bijvoorbeeld het geval van een bloeding.

Als het lichaam zijn ijzerreserves opgebruikt heeft en niet genoeg Hb kan aanmaken, daalt het hemoglobinegehalte in het bloed. Dit staat bekend als ijzergebreksanemie, een vorm van bloedarmoede die wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer.

IJzergebrek is over het algemeen goedaardig en gemakkelijk te behandelen.

Wat zijn de oorzaken van ijzertekort?

IJzertekort kan ontstaan door verschillende factoren, zoals:

zware menstruatie;

andere soorten bloedingen, zoals epistaxis (bloedneus);

frequent bloed geven;

zwangerschap;

onvoldoende ijzerinname, bijvoorbeeld door een veganistisch dieet of eetstoornissen.

IJzertekort kan ook veroorzaakt worden door allerlei medicatie die de kans op bloedingen verhoogt, zoals bloedverdunners, bepaalde pijnstillers of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). Deze medicatie kan maagdarmbloedingen veroorzaken, wat kan leiden tot ijzertekort.

Een tekort kan ook het gevolg zijn van een verminderde opname van ijzer in de darmen, bijvoorbeeld door:

glutenintolerantie (coeliakie);

darmchirurgie;

helicobacter pylori-infectie;

inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa);

atrofische gastritis (leeftijdsgerelateerde ontsteking van de maag).

Naast darmziekten kunnen ook andere chronische ziekten aan de basis liggen van een ijzertekort, zoals:

chronisch hartfalen;

chronisch nierfalen;

kanker;

reumatoïde artritis;

zwaarlijvigheid.

Wat zijn de symptomen van ijzertekort?

Als je bloedarmoede hebt, door ijzertekort of een andere oorzaak, heeft je lichaam meer moeite om de zuurstof uit de lucht die je inademt naar de rest van je lichaam te transporteren. Omdat zuurstof essentieel is voor de meeste lichaamsfuncties, kan bloedarmoede leiden tot uiteenlopende symptomen.

IJzertekort veroorzaakt de volgende symptomen:

vermoeidheid

duizeligheid

bleke huid

hoofdpijn

droog haar

haaruitval

droge huid

rustelozebenensyndroom (kriebelend gevoel)

tinnitus (oorsuizen)

verminderde mentale en fysieke capaciteiten

concentratieproblemen

gevoelens van depressie of angst

ongewone kortademigheid bij inspanning

Mensen die al lijden aan aderverkalking in de bloedvaten van het hart of de benen kunnen ook pijn op de borst of in de benen ervaren bij inspanning.

Wat kun je zelf doen?

Zorg ervoor dat je ijzerrijke voeding eet, bij voorkeur in combinatie met sinaasappelsap of citrusvruchten, om de ijzeropname te bevorderen.

Er zit veel ijzer in onder andere:

orgaanvlees en zwarte pens

vlees

eieren

schelpdieren

Behandeling van ijzertekort

IJzertekort kan worden behandeld met ijzersupplementen in verschillende vormen:

IJzersupplementen in tablet- of druppelvorm zijn het meest courant.

Als je ernstige bijwerkingen hebt van ijzertabletten, kun je ze vervangen door ijzerinjecties.

Soms moet er rechtstreeks ijzer aan het bloed worden toegevoegd, bijvoorbeeld als het lichaam moeite heeft om ijzer uit de darmen op te nemen.

Bij zeer lage waarden en ernstige problemen kan een bloedtransfusie nodig zijn.

IJzersupplementen worden bij voorkeur voor of tussen de maaltijden ingenomen, omdat ze dan het beste worden opgenomen.

Bij sommige mensen geven ijzersupplementen bijwerkingen, vooral in de maag en darmen, zoals misselijkheid, constipatie of diarree. In dat geval kan het raadzaam zijn de tabletten 's avonds in te nemen in plaats van 's ochtends.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Raadpleeg een arts:

als je denkt dat je bloedarmoede hebt;

als je je ongewoon kortademig voelt;

als je je ongewoon moe voelt.

Raadpleeg onmiddelijk een arts:

in geval van zwarte of bloederige ontlasting;

in geval van donkere ontlasting die lijkt op koffiegruis, of braken.

