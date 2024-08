Wat is een oorontsteking?

Een oorontsteking, ook wel acute (midden)oorontsteking of acute otitis media genoemd, is een ontsteking van het middenoor, meestal veroorzaakt door bacteriën of virussen. Vaak volgt een oorontsteking op een infectie van de luchtwegen, zoals een verkoudheid. De buisjes van Eustachius, die het middenoor met de keel verbinden, zwellen op en verstoppen, wat leidt tot vochtophoping en ontsteking. Oorontsteking kan veel ongemak veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van een oorontsteking?

Oorontsteking komt vaak plotseling opzetten en verdwijnt na een paar dagen (als ze viraal is). Daarom wordt ook wel van acute (midden)oorontsteking of acute otitis media gesproken.

Veelvoorkomende symptomen van een oorontsteking zijn:

pijn in het oor , vooral in een liggende houding

, vooral in een liggende houding koorts

een prop in het oor

in het oor gehoorverlies

De pijn wordt veroorzaakt door de ophoping van vocht en pus achter het trommelvlies, waardoor de druk op het membraan toeneemt. De druk kan zo groot worden dat het trommelvlies scheurt en er pus of bloed uit het oor komt. Over het algemeen is de pijn hevig vóór het trommelvlies scheurt en neemt ze daarna af.

Symptomen van een oorontsteking bij kinderen

Bij kinderen jonger dan een jaar manifesteert een oorontsteking zich vaak als koorts en pijn. Omdat jonge kinderen niet duidelijk kunnen maken wat er scheelt, zijn de symptomen van een oorontsteking niet gemakkelijk te herkennen.

De tekenen van een oorontsteking bij kinderen zijn de volgende:

wrijven of trekken aan het oor

moeite om te slapen

moeite om te eten

meer huilen dan normaal of prikkelbaarheid

niet horen of niet reageren op geluiden

evenwichtsverlies

vocht dat uit het oor komt

Wat zijn de oorzaken van een oorontsteking?

Een oorontsteking wordt meestal door bacteriën, maar soms ook door virussen veroorzaakt. Het trommelvlies is een kanaal in het oor dat vocht moet afvoeren van het middenoor naar de keel. Bij een oorontsteking is dit kanaal opgezwollen en verstopt, wat betekent dat het vocht niet weg kan en achter het trommelvlies blijft zitten.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met een verkoudheid of griep, waarbij de slijmvliezen van het trommelvlies, net als die in de neus en keel, kunnen opzwellen. Het verkoudheidsvirus zorgt ervoor dat het lichaam zich minder goed kan verdedigen tegen bacteriën. Bacteriën gedijen goed in het vocht en kunnen zich ontwikkelen en een ontsteking in het oor veroorzaken.

Er kunnen ook andere oorzaken, waardoor het trommelvlies verstopt raakt, aan de basis liggen van een oorontsteking. De slijmvliezen van de neus en keel kunnen bijvoorbeeld opzwellen door allergieën of een vergrote klier achter de neus. Dit fenomeen komt vaak voor bij jonge kinderen, omdat hun neusklieren relatief groot zijn in vergelijking met die van volwassenen. Oorontsteking komt vaker voor bij kinderen omdat hun trommelvliezen nauwer zijn dan die van volwassenen en gemakkelijker verstopt raken.

Hoe verlicht je een oorontsteking?

Een oorontsteking geneest vaak vanzelf. Om de pijn zoveel mogelijk tegen te gaan, kun je proberen de zwelling in de neus en oren als volgt te verminderen:

Verhoog het hoofdeinde van het bed door bijvoorbeeld meerdere kussens te gebruiken of dikke boeken onder de voeten van het bed te steken.

door bijvoorbeeld meerdere kussens te gebruiken of dikke boeken onder de voeten van het bed te steken. Draag je kind jonger dan een jaar in een draagzak , houd het op schoot of zet het in een kinderstoel.

, houd het op schoot of zet het in een kinderstoel. Gebruik een ontzwellende neusspray .

. Gebruik een zoutoplossing om de neus te spoelen.

Indien nodig kun je pijn- en koortsmedicatie gebruiken. Baden met een oorontsteking is af te raden.

Hoe wordt een oorontsteking behandeld?

Kinderen tussen 1 en 12 jaar krijgen gemakkelijk een oorontsteking die niet zo erg is en binnen een paar dagen vanzelf geneest. Toch moet een oorontsteking soms met antibiotica worden behandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als het kind:

hoge koorts heeft

zeer veel pijn aan het oor heeft of als de ontsteking zich dreigt te verspreiden

lijdt aan een andere ernstige ziekte

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Raadpleeg onmiddellijk een arts als je een van de volgende symptomen vaststelt bij jezelf of je kind:

oorpijn en vermoeidheid, gevoel van flauwte en stijve nek

oorpijn, hoge koorts en zeer ziek zijn

zwelling en roodheid achter het oor, of zeer duidelijke zwelling van het oor

Neem ook contact op met je arts als je bij jezelf of je kind een van de volgende symptomen vaststelt:

langer dan 24 uur pijn aan het oor

pijn aan het oor en koorts

vocht dat uit het oor komt, wat een teken kan zijn van een gescheurd trommelvlies

pijn in het oor of afscheiding van vocht uit het oor, binnen twee of drie dagen na raadpleging van een arts

verergering van de symptomen na raadpleging van een arts

gehoorverlies, een prop in het oor, gesuis of gepiep in het oor dat na drie maanden niet verdwijnt

