Les données que nous recueillons via itsme® permettent de confirmer votre identité. Ces données et celles obtenues via le chatbot ne seront utilisées que par le médecin ou le psychologue concerné dans le but de vous fournir des soins de santé sûrs et professionnels. Lors des consultations vidéo, toutes les informations restent totalement confidentielles entre vous et le prestataire de soins de santé, grâce à notre cryptage de bout en bout.

Après 24 heures, ces données ne sont disponibles que pour vous et le prestataire de soins de santé. L’équipe de support ne peut en aucun cas accéder à vos données de santé. Après votre consultation, toutes les informations échangées seront supprimées sauf les métadonnées sur les actions effectuées par les médecins ou les psychologues ainsi que les enregistrements automatiques. Ces données permettent de faire un compte rendu de nos activités et de la qualité de notre service. Nous conservons également la catégorie à laquelle se rapporte chaque téléconsultation de façon anonymisée et à des fins purement statistiques.