Qu'est-ce qu'une douleur cervicale ?

Le cou se compose de sept vertèbres cervicales, de disques intervertébraux, de muscles, de ligaments, de tendons et de nerfs. Si l'une de ces structures est endommagée ou trop sollicitée, des douleurs cervicales peuvent apparaître. Les douleurs cervicales sont des douleurs survenant dans le cou, le haut du dos et au-dessus des épaules.

Quelles sont les causes des douleurs cervicales ?

Les douleurs cervicales peuvent avoir des causes très variées. Voici les plus courantes.

Muscles du cou douloureux et raideur de la nuque : cela peut être causé par le stress mental ou une charge de travail inappropriée. Ce type de douleur cervicale se manifeste souvent des deux côtés du cou et des épaules et peut occasionner une sensation de brûlure. Les douleurs cervicales s’accompagnent souvent de maux de tête.

: cela peut être causé par le stress mental ou une charge de travail inappropriée. Ce type de douleur cervicale se manifeste souvent des deux côtés du cou et des épaules et peut occasionner une sensation de brûlure. Les douleurs cervicales s’accompagnent souvent de maux de tête. Raideur de la nuque : ce phénomène peut être causé par une sollicitation importante ou prolongée des muscles de la nuque, provoquant de petites déchirures musculaires qui entraînent à leur tour une douleur lors des mouvements.

: ce phénomène peut être causé par une sollicitation importante ou prolongée des muscles de la nuque, provoquant de petites déchirures musculaires qui entraînent à leur tour une douleur lors des mouvements. Fibromyalgie: trouble douloureux prolongé accompagné de douleurs musculaires dans de nombreuses autres parties du corps.

Compression du nerf : ce phénomène peut résulter, par exemple, d'une hernie Il peut entraîner des douleurs dans le cou, l'épaule et le bras, ainsi qu'une diminution de la force et de la sensibilité du bras.

Coup du lapin : ce traumatisme peut se produire lors d'un accident de voiture, en particulier si le véhicule est embouti par l'arrière. Les premiers jours, vous pouvez sentir une raideur et ressentir des douleurs dans le cou accompagnées de maux de tête. Un petit nombre de personnes souffrent de douleurs et de raideurs prolongées au niveau du cou.

: ce traumatisme peut se produire lors d'un accident de voiture, en particulier si le véhicule est embouti par l'arrière. Les premiers jours, vous pouvez sentir une raideur et ressentir des douleurs dans le cou accompagnées de maux de tête. Un petit nombre de personnes souffrent de douleurs et de raideurs prolongées au niveau du cou. Spondylose : ce terme générique désigne les changements dégénératifs, c'est-à-dire la détérioration naturelle liée au vieillissement. Ce phénomène touche donc principalement les personnes âgées. Il peut provoquer plusieurs symptômes, dont les plus courants sont une douleur lancinante au niveau du cou et une mobilité réduite.

Certaines douleurs cervicales peuvent avoir des causes moins courantes

Polyarthrite rhumatoïde : maladie qui provoque une inflammation des articulations, en particulier des petites articulations des mains et des pieds, mais qui peut également toucher le cou.

: maladie qui provoque une inflammation des articulations, en particulier des petites articulations des mains et des pieds, mais qui peut également toucher le cou. Spondylarthrite ankylosante : maladie inflammatoire affectant principalement la colonne vertébrale.

: maladie inflammatoire affectant principalement la colonne vertébrale. PMR (polymyalgia rheumatica) : maladie inflammatoire qui peut provoquer des douleurs et des raideurs dans les épaules et les hanches, et parfois dans le cou, les bras et les cuisses. Fatigue, maux de tête et fièvre sont également fréquents.

: maladie inflammatoire qui peut provoquer des douleurs et des raideurs dans les épaules et les hanches, et parfois dans le cou, les bras et les cuisses. Fatigue, maux de tête et fièvre sont également fréquents. Hémorragie sous-arachnoïdienne : hémorragie cérébrale entre les méninges internes. Il peut en résulter des maux de tête soudains et très graves ainsi qu'une raideur de la nuque.

Quels sont les symptômes des douleurs cervicales ?

En fonction de la cause, les douleurs ressenties peuvent être de différents types. La douleur peut augmenter progressivement ou se manifester de manière aiguë. Les douleurs cervicales peuvent notamment être ressenties de différentes manières:

aiguës

lancinantes

persistantes

irradiantes

spasmodiques

Remèdes pour soulager les douleurs cervicales

L'exercice physique, par exemple des promenades régulières, réduit le risque de douleurs cervicales. Pour prévenir les douleurs cervicales, il est également bon de varier votre posture de travail et de ménager de nombreuses pauses. Certains analgésiques en vente libre permettent de soulager la douleur. La chaleur, par exemple sous la forme d'un oreiller chauffant aux noyaux de cerise, peut également soulager les symptômes.

Traitement des douleurs cervicales

Le traitement à privilégier dépend de la cause des douleurs cervicales.

Si vous souffrez d'un torticolis, vous pouvez alterner repos et exercices physiques. Vous pouvez également essayer de soulager la douleur à l’aide de médicaments.

Si vous souffrez de douleurs cervicales dues à des muscles endoloris et raidis, l'exercice physique constitue généralement le meilleur traitement. Des exercices de relaxation et d'étirement peuvent également avoir un effet. Un kinésithérapeute peut vous aider dans vos exercices.

Fibromyalgie : le traitement combine exercices physiques, kinésithérapie et analgésiques.

Si votre douleur cervicale est due à un nerf pincé causé par une hernie, le traitement peut comprendre une kinésithérapie combinée à des antidouleurs. Une intervention chirurgicale peut parfois s'avérer nécessaire.

La spondylose se traite généralement par la kinésithérapie et des médicaments anti-inflammatoires, mais il arrive également qu’elle nécessite une intervention chirurgicale.

Le coup du lapin est principalement traité par la kinésithérapie et des antidouleurs. Dans de rares cas, lorsque tous les autres traitements restent sans effet, une intervention chirurgicale peut être nécessaire.

Le remède aux causes plus inhabituelles de douleurs cervicales nécessite de traiter la maladie sous-jacente.

Quand le recours à une aide médicale s’impose-t-il ?

Si vos douleurs cervicales persistent après deux semaines, la consultation d’un médecin s’impose.

Si vous éprouvez un mal de tête intense soudain accompagné d’un torticolis, ou si vous souffrez de douleurs cervicales après une blessure, vous devez consulter immédiatement un médecin, un service d'urgence ou une unité de premiers soins.

Vos douleurs cervicales persistent ou vous souhaitez obtenir des conseils sur l'approche à adopter ? L'application Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé. Vous recevrez des conseils personnalisés sur vos symptômes et, si nécessaire, vous serez orienté vers un traitement plus approfondi, tel que la kinésithérapie ou un examen complémentaire.

Obtenez de l'aide dans l'app Doktr