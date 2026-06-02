Qu'est-ce qu'une carence en vitamine D ?

Un manque de vitamine D correspond à un taux faible, tandis qu’une carence correspond à un taux encore plus bas.

La vitamine D joue un rôle clé dans la régulation du calcium, indispensable à la santé des dents et des os. L’organisme peut en stocker une partie. La vitamine D produite dans la peau en été grâce à la lumière du soleil peut ainsi couvrir une partie des besoins pendant l’hiver.

Quelles sont les causes d’une carence en vitamine D ?

Une carence en vitamine D peut survenir si vous souffrez d'une maladie qui rend difficile l'absorption des nutriments par les intestins, si vous avez une alimentation très peu équilibrée ou si vous ne vous exposez pas suffisamment au soleil pendant les mois d'été.

Certains groupes de personnes présentent un risque accru :

Les personnes qui sortent peu au soleil ou qui couvrent une grande partie de leur peau lorsqu'elles sont à l'extérieur.

Les personnes au teint basané, car la lumière du soleil pénètre plus difficilement à travers une peau foncée.

Les résidents de maisons de repos ou les personnes hospitalisées sur une longue durée, car elles passent beaucoup de temps à l'intérieur.

Les personnes atteintes d’affections ou de maladies affectant l'absorption des graisses, (maladies du foie, maladie de Crohn, mucoviscidose).

Les personnes souffrant d’obésité sévère ou ayant subi un bypass gastrique, car le tissu adipeux fixe les vitamines liposolubles.

Les nourrissons allaités qui ne reçoivent pas de complément de vitamine D.

Les femmes enceintes qui ne consomment pas d'aliments riches ou enrichis en vitamine D.

Les personnes véganes qui ne prennent pas de complément, car elles ne consomment pas de produits laitiers ou de poisson.

Quels sont les symptômes et les conséquences d'une carence en vitamine D ?

Une carence prolongée affecte principalement les muscles et les os. Elle peut entraîner une diminution de la densité osseuse et une ostéomalacie, avec les symptômes suivants :

Faiblesse musculaire

Myalgie

Douleurs osseuses

Risque accru de fractures

Les douleurs osseuses sont moins fréquentes que les douleurs musculaires et se manifestent surtout dans le bas du dos. Elles peuvent également être ressenties au niveau du bassin, des hanches, des cuisses, de la cage thoracique et du dos. Une carence en vitamine D peut aussi entraîner des troubles de la concentration et de l’humeur.

Chez les enfants, elle peut provoquer le rachitisme (autrefois appelé maladie anglaise). Dans ce cas, le calcium ne se fixe pas correctement dans les os, car la vitamine D doit assurer une quantité suffisante de calcium dans le sang.

Le rachitisme inhibe la croissance et empêche le squelette de se développer normalement, ce qui peut entraîner

Des os mous et déformés

Des côtes irrégulières à l’avant

Des poignets et chevilles élargis

Un risque accru de fractures

Des jambes arquées

Un émail dentaire fragilisé

Une faiblesse générale et une sensibilité accrue aux infections

Une carence sévère peut provoquer des crampes, mais cela reste très rare. Elle pourrait également jouer un rôle dans le développement d'autres maladies.

Que peut-on faire soi-même en cas de carence en vitamine D ?

Pour réduire le risque :

Exposez-vous au soleil, bras découverts, au moins 15 minutes trois fois par semaine, d'avril à septembre. D'octobre à mars, l'ensoleillement en Belgique est trop faible pour que la vitamine D soit produite en quantité suffisante.

au moins 15 minutes trois fois par semaine, d'avril à septembre. D'octobre à mars, l'ensoleillement en Belgique est trop faible pour que la vitamine D soit produite en quantité suffisante. Consommez régulièrement du poisson , en particulier des poissons gras (hareng, maquereau, saumon).

, en particulier des poissons gras (hareng, maquereau, saumon). Privilégiez les produits enrichis en vitamine D (lait, margarine ou boissons à base d'avoine, de soja ou de riz).

(lait, margarine ou boissons à base d'avoine, de soja ou de riz). Prenez des compléments de vitamine D si vous ne mangez pas de poisson ou de produits enrichis en vitamines et si vous ne vous exposez pas au soleil en été.

si vous ne mangez pas de poisson ou de produits enrichis en vitamines et si vous ne vous exposez pas au soleil en été. Donnez à votre enfant des gouttes de vitamine D chaque jour. Pour les enfants à la peau claire, des compléments sont recommandés jusqu'à l'âge de deux ans. Les enfants à la peau foncée ont besoin de compléments de vitamine D pendant une période plus longue ; des compléments sont souvent recommandés pendant la petite enfance.

Traitement de la carence en vitamine D

Une carence se traite à l’aide de compléments ou de médicaments contenant de la vitamine D. Si votre taux de vitamine D est faible, il peut être corrigé par des compléments ou des médicaments adaptés. Dans certains cas, des compléments de calcium sont également administrés en même temps. La vitamine D étant liposoluble, elle doit être absorbée avec un peu de matière grasse. Les médicaments contenant de la vitamine D contiennent donc des acides gras. Ce n'est pas le cas des compléments alimentaires classiques, qui doivent donc être pris au cours d’un repas.

Peut-on prendre trop de vitamine D ?

La vitamine D devient toxique lorsqu’elle est consommée en quantités excessives. Cela peut entraîner une augmentation du taux de calcium dans le sang. Le calcium peut alors s’accumuler dans les reins et provoquer une insuffisance rénale, c’est-à-dire un dysfonctionnement des reins. Cette situation peut engager le pronostic vital. Un apport excessif en vitamine D n’est pas dû à l’alimentation ou à l’exposition au soleil, mais à une prise excessive de compléments.

Quand consulter un médecin ?

Consultez un médecin si vous avez des douleurs musculaires ou osseuses persistantes, ou si votre enfant montre des signes de rachitisme.

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Questions fréquentes