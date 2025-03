Qu'entend-on par allergie au soleil ?

L'allergie au soleil est une forme de dommage causé par le soleil et provoquant une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons après le contact de la peau avec le soleil. Aucun type d'épiderme n'est à l'abri, et elle peut se manifester par des boutons rouges urticants et de petites cloques.

Quelles sont les causes de l'allergie au soleil ?

L'allergie au soleil est probablement causée par les rayons ultraviolets de type A du soleil (rayons dits UVA). La lumière du soleil émet des rayons ultraviolets (UV), répartis en trois groupes en fonction de leur contenu énergétique : UVA, UVB et UVC. Ce sont les rayons UVA et UVB qui sont associés aux dommages causés par le soleil. Les rayons UV sont présents dans la lumière du soleil, mais aussi dans celle diffusée par les bancs solaires.

Quels sont les symptômes de l'allergie au soleil ?

Les symptômes typiques de l'allergie au soleil sont les suivants :

taches, boutons ou cloques rouges ;

démangeaisons intenses ;

parfois boutons ou cloques.

Les symptômes apparaissent au bout de quelques heures ou quelques jours après le bain de soleil.

L'allergie au soleil est plus fréquente au printemps et en été, lors du premier contact avec le soleil après l'hiver. Elle est également fréquente lors de voyages à l'étranger, dans les pays où le soleil est plus intense.

L'allergie au soleil est plus fréquente chez les personnes à la peau claire et sensible.

Faites preuve de prudence lorsque vous prenez un bain de soleil :

Évitez le soleil au milieu de la journée, lorsqu'il est au zénith, soit entre 11 heures et 15 heures.

Protégez-vous avec des vêtements couvrants et de la crème solaire lorsque vous êtes à l'extérieur.

Laissez votre peau s'habituer progressivement au soleil. Commencez par une exposition de 20 minutes.

Traitement de l'allergie au soleil

L'allergie au soleil disparaît normalement d'elle-même. Évitez le soleil pendant quelques jours pour permettre à votre peau de guérir.

Vous pouvez soulager votre inconfort :

en appliquant sur l'épiderme endommagé un baume rafraîchissant, une crème hydratante, de l'eau froide ou des serviettes humides ;

en appliquant une crème ou une pommade à base de cortisone. Certaines crèmes à base de cortisone sont disponibles sur prescription médicale en Belgique ;

si vous êtes en proie à des démangeaisons, en testant des comprimés contenant des antihistaminiques, souvent utilisés en cas d'allergies.

Quand consulter un médecin ?

Lorsqu'elle se présente sous une forme légère, l'allergie au soleil guérit d'elle-même. Consultez un médecin si vous souffrez d'une éruption solaire grave ou en cas de boutons de chaleur récurrents.

Questions fréquentes

Petit "question-réponses" concernant l'allergie au soleil.

Que faire si votre enfant souffre d'une allergie au soleil ? Prévention : utilisez une crème solaire avec un indice de protection d'au moins 50. En cas de baignade, choisissez une crème solaire résistante à l'eau. En outre, assurez-vous de lui couvrir la tête et faites-lui revêtir un maillot de bain à manches longues. Traitement : Si votre enfant souffre d'une allergie au soleil, il est important d'en évaluer la gravité. Quelle est la surface de la réaction ? Éprouve-t-il des problèmes respiratoires ? En cas de détresse respiratoire, consultez immédiatement un médecin (médecin généraliste ou service d'urgence). Pour traiter les démangeaisons, il est aussi possible de prescrire à votre enfant des antihistaminiques sous forme de gouttes ou de comprimés, en fonction de son âge. Des crèmes apaisantes et, si nécessaire, une crème légère à base de cortisone peuvent aider à restaurer la peau. Évitez l'exposition au soleil dans les jours qui suivent la réaction, afin d'éviter toute irritation supplémentaire.

Comment distinguer des boutons de chaleur d'une allergie au soleil ? Même si les deux affections prennent la forme de réactions cutanées, elles diffèrent par leur cause et leur localisation : Les boutons de chaleur (symptôme également connu sous le nom d'éruption cutanée due à la chaleur, éruption cutanée due à la transpiration ou "miliaire") constituent une éruption cutanée inoffensive, mais qui provoque de fortes démangeaisons. L'éruption survient lorsque les glandes sudoripares se bloquent et que la transpiration ne peut être évacuée à la surface de la peau. Il peut en résulter une inflammation et une irritation de la peau avec à la clé des boutons rouges, des démangeaisons et parfois une sensation de brûlure. Les boutons de chaleur sont fréquents chez les bébés et les enfants, car leurs glandes sudoripares ne sont pas encore complètement développées et s'obstruent donc plus facilement. Cela peut entraîner l'apparition de boutons rouges et d'irritations cutanées, en particulier dans les zones où la peau présente des plissements, comme le cou, la poitrine, le dos et la zone des langes. Conseils pour prévenir les éruptions cutanées : Gardez les bébés et les enfants à l'abri de la chaleur et évitez de les habiller trop chaudement. Donnez-leur beaucoup à boire pour éviter une chaleur corporelle excessive. Veillez à ce que les bébés se reposent et dorment suffisamment, pour éviter qu'ils soient accablés par la chaleur. Utilisez des vêtements amples et légers et des draps en fibres naturelles comme le coton. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin traitant pour obtenir des conseils et un traitement. L' allergie au soleil est causée par l'exposition à la lumière du soleil et se manifeste souvent par des démangeaisons, des boutons rouges ou des cloques sur la peau exposée au soleil.

Comment traiter l'allergie au soleil sur le visage ? Le traitement de l'allergie au soleil sur le visage est similaire à celui des autres parties du corps, mais il convient d'être prudent avec les crèmes à base de cortisone. Diminuez la dose de cortisone dans le cas du visage.

