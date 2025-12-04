Vanbreda Risk & Benefits, Allianz et Doktr unissent leurs forces pour des soins de santé digitaux accessibles
4 décembre 2025
Bruxelles — Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. et Doktr renforcent leur collaboration afin de rendre les soins de santé digitaux plus accessibles à des milliers de travailleurs en Belgique. Grâce à des solutions d’assurance, la compagnie d’assurances Allianz et le gestionnaire Vanbreda misent sur le bien-être des travailleurs, avec Doktr comme partenaire de soins digitaux.
Des soins digitaux accessibles pour les travailleurs
Cette collaboration offrira aux travailleurs, via leur assurance santé, un accès direct et rapide à des téléconsultations avec des prestataires de soins professionnels soigneusement sélectionnés, dont des médecins généralistes et des psychologues, ainsi qu’à du contenu validé sur le plan médical, à des blogs et à des autotests, via l’app Doktr.
Jan Van Wijnendaele, Managing Director de DoktrNous sommes ravis de soutenir Allianz et Vanbreda en proposant des services de soins digitaux à leurs clients et leurs assurés. Cette collaboration nous permettra de faire évoluer les soins vers plus d’accessibilité et de qualité pour les travailleurs.
Avec cette collaboration, Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. et Doktr posent un jalon innovant vers un avenir où les soins digitaux seront indissociablement liés au bien-être au travail.
Articles Liés
- AG rejoint l’actionnariat aux côtés de Proximus, la Mutualité chrétienne et Solidaris Bruxelles – Afin de renforcer leur partenariat, AG, leader du marché belge de l’assurance, entre dans le capital de l’app belge de consultation vidéo Doktr. L’opérateur Proximus, qui avait lancé l’app Doktr en 2021, participe également à cet investissement. Avec la MC (Mutualité chrétienne) et Solidaris, ce sont donc à présent 4 acteurs belges majeurs de la santé et de l’économie qui croient et investissent dans le développement d’un modèle de soins hybride. La finalisation de la transaction, qui est soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue dans les prochaines semaines.
8 octobre 2024
Des psychologues néerlandophones en ligne enrichissent l'app DoktrUne étape cruciale pour Doktr, pionnier des téléconsultations Doktr continue à s'enrichir. Désormais, les utilisateurs peuvent avoir recours à l'app Doktr non seulement pour bénéficier sans attendre des soins médicaux d'un médecin généraliste, mais aussi pour un soutien psychologique professionnel, en néerlandais ou en français. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de Doktr, qui vise à permettre une prise en charge complète des problèmes physiques et mentaux, au moment précis où le besoin s'en fait sentir.
18 septembre 2024
Le coordinateur de retour au travail est aussi en ligne à la MCLes membres de la Mutualité chrétienne (MC) en incapacité de travail peuvent désormais s’adresser par voie électronique à un coordinateur de retour au travail de la mutualité. La MC s’est associée pour ce faire au fournisseur de services de santé numérique Doktr. « Nous voulons rendre le retour au travail aussi accessible que possible », déclare Elise Derroitte, vice-présidente de la MC.
13 septembre 2024
Plus d’un Belge sur deux ouvert à la téléconsultationLes gens adaptent leur comportement à la baisse de disponibilité des médecins généralistes Prendre un rendez-vous urgent avec un généraliste ? Ou trouver un médecin qui accepte de nouveaux patients ? De nos jours, ce n'est malheureusement plus une évidence en Belgique. Dans de nombreux pays européens, la téléconsultation fait déjà partie de la solution, alors que la Belgique reste à la traîne. Mais il y a une bonne nouvelle : plus de la moitié des Belges s'y disent désormais ouverts, selon l'étude[1] réalisée pour le compte de Doktr, l'app belge de téléconsultation, et AG Insurance, leader du marché belge des assurances de groupe. À court terme, les téléconsultations peuvent également contribuer à alléger la pression sur les soins de santé et à simplifier l'accès aux soins médicaux en Belgique.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.