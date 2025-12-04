Vanbreda Risk & Benefits, Allianz et Doktr unissent leurs forces pour des soins de santé digitaux accessibles

4 décembre 2025

Bruxelles — Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. et Doktr renforcent leur collaboration afin de rendre les soins de santé digitaux plus accessibles à des milliers de travailleurs en Belgique. Grâce à des solutions d’assurance, la compagnie d’assurances Allianz et le gestionnaire Vanbreda misent sur le bien-être des travailleurs, avec Doktr comme partenaire de soins digitaux.

Vanbreda x Allianz x DoktrVanbreda x Allianz x Doktr

Des soins digitaux accessibles pour les travailleurs

Cette collaboration offrira aux travailleurs, via leur assurance santé, un accès direct et rapide à des téléconsultations avec des prestataires de soins professionnels soigneusement sélectionnés, dont des médecins généralistes et des psychologues, ainsi qu’à du contenu validé sur le plan médical, à des blogs et à des autotests, via l’app Doktr.

Nous sommes ravis de soutenir Allianz et Vanbreda en proposant des services de soins digitaux à leurs clients et leurs assurés. Cette collaboration nous permettra de faire évoluer les soins vers plus d’accessibilité et de qualité pour les travailleurs.
Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr

Avec cette collaboration, Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. et Doktr posent un jalon innovant vers un avenir où les soins digitaux seront indissociablement liés au bien-être au travail.

Articles Liés

Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphone

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr