Vanbreda Risk & Benefits, Allianz et Doktr unissent leurs forces pour des soins de santé digitaux accessibles

Des soins digitaux accessibles pour les travailleurs

Cette collaboration offrira aux travailleurs, via leur assurance santé, un accès direct et rapide à des téléconsultations avec des prestataires de soins professionnels soigneusement sélectionnés, dont des médecins généralistes et des psychologues, ainsi qu’à du contenu validé sur le plan médical, à des blogs et à des autotests, via l’app Doktr.

Nous sommes ravis de soutenir Allianz et Vanbreda en proposant des services de soins digitaux à leurs clients et leurs assurés. Cette collaboration nous permettra de faire évoluer les soins vers plus d’accessibilité et de qualité pour les travailleurs. Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr

Avec cette collaboration, Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. et Doktr posent un jalon innovant vers un avenir où les soins digitaux seront indissociablement liés au bien-être au travail.