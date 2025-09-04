AG et Proximus unissent leurs forces en investissant dans la plateforme de consultation vidéo belge Doktr
4 septembre 2025
AG rejoint l’actionnariat aux côtés de Proximus, la Mutualité chrétienne et Solidaris
Bruxelles – Afin de renforcer leur partenariat, AG, leader du marché belge de l’assurance, entre dans le capital de l’app belge de consultation vidéo Doktr. L’opérateur Proximus, qui avait lancé l’app Doktr en 2021, participe également à cet investissement. Avec la MC (Mutualité chrétienne) et Solidaris, ce sont donc à présent 4 acteurs belges majeurs de la santé et de l’économie qui croient et investissent dans le développement d’un modèle de soins hybride. La finalisation de la transaction, qui est soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue dans les prochaines semaines.
Un Belge sur deux prêt à la consultation vidéo dans un contexte où l’accès la médecine est sous pression
Voilà déjà plusieurs années que l’accès aux médecins généralistes est sous pression dans certaines régions de la Belgique. C’est notamment le cas en Wallonie : d’après les derniers chiffres publiés par l’IWEPS [1], près d’un Wallon sur deux vit dans une zone mal desservie par les médecins généralistes. La province du Luxembourg, très rurale, le sud de la province de Namur et la botte du Hainaut figurent parmi les zones les plus problématiques : la population y est la plus distante de toute offre de médecins généralistes. Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin qui accepte encore de nouveaux patients ou d’obtenir rapidement un rendez-vous.
La consultation vidéo, une solution complémentaire
Parallèlement, une étude effectuée par Doktr et AG [2] montre que près de la moitié des Belges sont ouverts aux consultations vidéo en complément à des soins physiques. Et les personnes qui essaient sont généralement convaincues :
- Pas moins de 97 % des utilisateurs se déclarent satisfaits de leur expérience.
- Plus de 400.000 téléchargements ont été enregistrés depuis le lancement.
- Le nombre de consultations sur l’application Doktr (médecins généralistes et psychologues) progresse d’année en année.
Investir concrètement dans un modèle de soins de santé hybride
Parce qu’elle croit au futur des soins de santé hybride, et après quelques années de partenariat fructueux, AG annonce aujourd’hui son investissement concret dans Doktr et dans le développement de la consultation vidéo en Belgique. L’assureur montre ainsi qu’il est convaincu que la téléconsultation peut apporter un complément flexible et intelligent aux consultations physiques dans les soins de première ligne, non seulement chez les médecins généralistes, mais aussi chez d'autres prestataires de soins comme les psychologues.
Ensemble, Doktr, Proximus, AG, MC et Solidaris croient fermement que l’avenir des soins de santé en Belgique fera une place aux consultations vidéo numériques, en tant que solution complémentaire, et non en remplacement.
Benoit Halbart, Managing Director Employee Benefits / Health Care AG Insurance« Je suis particulièrement fier d’annoncer qu’AG entre dans le capital de Doktr. La consultation vidéo en soutien aux consultations traditionnelles, nous y croyons depuis de nombreuses années. Et Doktr fait déjà partie de notre offre depuis 2022. Devenir actionnaire de cette start-up 100 % belge, aux côtés d’acteurs belges majeurs de la technologie et de la santé, nous permettra de soutenir l’accélération de l’offre de soins hybride en Belgique. Et notre volonté d’être un acteur de l’innovation en santé, en misant sur des solutions digitales concrètes et accessibles. »
Renaud Tilmans, Enterprise Telco Services & Ops Lead chez Proximus« En participant à cet investissement, Proximus confirme sa confiance dans le potentiel de Doktr et dans l’avenir des soins de santé hybrides. Depuis le lancement de l’app, notre ambition est claire : mettre la technologie au service de l’accessibilité et de l’efficacité des soins. Grâce à l’intelligence numérique et à une plateforme sécurisée, Doktr permet déjà à des milliers de Belges de consulter un professionnel de santé rapidement, où qu’ils soient. Cet investissement marque une nouvelle étape dans notre volonté de bâtir un écosystème de santé digital, inclusif et durable. »
Elise Derroitte, vice-présidente de la Mutualité chrétienne« Nous continuons à travailler pour faciliter au maximum l’accès aux soins primaires. Les consultations vidéo peuvent améliorer l’accès à l’offre là où l’accessibilité faiblit, par exemple en raison d’une pénurie locale de médecins généralistes. Mais les consultations vidéo peuvent aussi faire gagner du temps aux médecins généralistes et aux patients pour discuter de problèmes mineurs qui peuvent facilement être suivis en ligne. Elles ont également fait leurs preuves au niveau des soins psychologiques. Nous sommes donc très satisfaits de ce partenariat. »
Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr« Nous sommes très heureux de cette alliance avec AG. Nous franchissons ainsi une étape importante dans notre mission de rendre les soins accessibles à tous en Belgique. Grâce à notre modèle d'écosystème ouvert, nous continuons à nous concentrer sur l'accès aux médecins généralistes et aux soins mentaux, ainsi que sur la santé des employés et des malades de longue durée. »
Des ambitions partagées pour l’avenir et la croissance de Doktr
Grâce à cet investissement, les partenaires misent pleinement sur la croissance continue de Doktr. Plus concrètement, Doktr et ses partenaires visent à :
- construire activement un large écosystème de soins de santé inclusif en Belgique par le biais de collaborations avec des assureurs, des mutualités et d'autres acteurs du bien-être et des soins de santé
- rendre les soins numériques accessibles à l’ensemble des Belges
- élargir les services aux employeurs et à leurs employés en mettant l'accent sur la prévention, l’autonomie dans les soins et les malades de longue durée
- étendre et développer la plateforme numérique dans le but d'offrir une expérience optimale à l'utilisateur final - notamment grâce à une offre plus large de prestataires de soins, à des fonctionnalités de chat et à un triage médical numérique
[1] Institut Wallon des statistiques - https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=5&indicateur_id=814000&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0
[2] https://newsroom.ag.be/plus-dun-belge-sur-deux-ouvert-a-la-teleconsultation-avec-un-medecin-generaliste
Articles Liés
- Une étape cruciale pour Doktr, pionnier des téléconsultations Doktr continue à s'enrichir. Désormais, les utilisateurs peuvent avoir recours à l'app Doktr non seulement pour bénéficier sans attendre des soins médicaux d'un médecin généraliste, mais aussi pour un soutien psychologique professionnel, en néerlandais ou en français. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de Doktr, qui vise à permettre une prise en charge complète des problèmes physiques et mentaux, au moment précis où le besoin s'en fait sentir.
18 septembre 2024
Le coordinateur de retour au travail est aussi en ligne à la MCLes membres de la Mutualité chrétienne (MC) en incapacité de travail peuvent désormais s’adresser par voie électronique à un coordinateur de retour au travail de la mutualité. La MC s’est associée pour ce faire au fournisseur de services de santé numérique Doktr. « Nous voulons rendre le retour au travail aussi accessible que possible », déclare Elise Derroitte, vice-présidente de la MC.
13 septembre 2024
Plus d’un Belge sur deux ouvert à la téléconsultationLes gens adaptent leur comportement à la baisse de disponibilité des médecins généralistes Prendre un rendez-vous urgent avec un généraliste ? Ou trouver un médecin qui accepte de nouveaux patients ? De nos jours, ce n'est malheureusement plus une évidence en Belgique. Dans de nombreux pays européens, la téléconsultation fait déjà partie de la solution, alors que la Belgique reste à la traîne. Mais il y a une bonne nouvelle : plus de la moitié des Belges s'y disent désormais ouverts, selon l'étude[1] réalisée pour le compte de Doktr, l'app belge de téléconsultation, et AG Insurance, leader du marché belge des assurances de groupe. À court terme, les téléconsultations peuvent également contribuer à alléger la pression sur les soins de santé et à simplifier l'accès aux soins médicaux en Belgique.
18 décembre 2023
Doktr lance des consultations en ligne avec des psychologues et SolidarisDepuis son lancement en 2021, 105.000 Belges se sont déjà inscrits sur l’application Doktr afin de contacter facilement un médecin généraliste via leur smartphone. Et ce n'est pas tout ! À partir de janvier 2024, Doktr proposera également des consultations en ligne avec des psychologues agréés. En collaboration avec Solidaris Wallonie, ils rendront ainsi les soins de santé mentale plus disponibles et financièrement accessibles. Tout problème mental pourra être abordé dans le cadre d'un parcours simple, sûr et digital.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.