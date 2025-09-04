AG et Proximus unissent leurs forces en investissant dans la plateforme de consultation vidéo belge Doktr

Un Belge sur deux prêt à la consultation vidéo dans un contexte où l’accès la médecine est sous pression

Voilà déjà plusieurs années que l’accès aux médecins généralistes est sous pression dans certaines régions de la Belgique. C’est notamment le cas en Wallonie : d’après les derniers chiffres publiés par l’IWEPS [1], près d’un Wallon sur deux vit dans une zone mal desservie par les médecins généralistes. La province du Luxembourg, très rurale, le sud de la province de Namur et la botte du Hainaut figurent parmi les zones les plus problématiques : la population y est la plus distante de toute offre de médecins généralistes. Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin qui accepte encore de nouveaux patients ou d’obtenir rapidement un rendez-vous.

La consultation vidéo, une solution complémentaire

Parallèlement, une étude effectuée par Doktr et AG [2] montre que près de la moitié des Belges sont ouverts aux consultations vidéo en complément à des soins physiques. Et les personnes qui essaient sont généralement convaincues :

Pas moins de 97 % des utilisateurs se déclarent satisfaits de leur expérience.

Plus de 400.000 téléchargements ont été enregistrés depuis le lancement.

Le nombre de consultations sur l’application Doktr (médecins généralistes et psychologues) progresse d’année en année.

Investir concrètement dans un modèle de soins de santé hybride

Parce qu’elle croit au futur des soins de santé hybride, et après quelques années de partenariat fructueux, AG annonce aujourd’hui son investissement concret dans Doktr et dans le développement de la consultation vidéo en Belgique. L’assureur montre ainsi qu’il est convaincu que la téléconsultation peut apporter un complément flexible et intelligent aux consultations physiques dans les soins de première ligne, non seulement chez les médecins généralistes, mais aussi chez d'autres prestataires de soins comme les psychologues.

Ensemble, Doktr, Proximus, AG, MC et Solidaris croient fermement que l’avenir des soins de santé en Belgique fera une place aux consultations vidéo numériques, en tant que solution complémentaire, et non en remplacement.



« Je suis particulièrement fier d’annoncer qu’AG entre dans le capital de Doktr. La consultation vidéo en soutien aux consultations traditionnelles, nous y croyons depuis de nombreuses années. Et Doktr fait déjà partie de notre offre depuis 2022. Devenir actionnaire de cette start-up 100 % belge, aux côtés d’acteurs belges majeurs de la technologie et de la santé, nous permettra de soutenir l’accélération de l’offre de soins hybride en Belgique. Et notre volonté d’être un acteur de l’innovation en santé, en misant sur des solutions digitales concrètes et accessibles. » Benoit Halbart, Managing Director Employee Benefits / Health Care AG Insurance

« En participant à cet investissement, Proximus confirme sa confiance dans le potentiel de Doktr et dans l’avenir des soins de santé hybrides. Depuis le lancement de l’app, notre ambition est claire : mettre la technologie au service de l’accessibilité et de l’efficacité des soins. Grâce à l’intelligence numérique et à une plateforme sécurisée, Doktr permet déjà à des milliers de Belges de consulter un professionnel de santé rapidement, où qu’ils soient. Cet investissement marque une nouvelle étape dans notre volonté de bâtir un écosystème de santé digital, inclusif et durable. » Renaud Tilmans, Enterprise Telco Services & Ops Lead chez Proximus

« Nous continuons à travailler pour faciliter au maximum l’accès aux soins primaires. Les consultations vidéo peuvent améliorer l’accès à l’offre là où l’accessibilité faiblit, par exemple en raison d’une pénurie locale de médecins généralistes. Mais les consultations vidéo peuvent aussi faire gagner du temps aux médecins généralistes et aux patients pour discuter de problèmes mineurs qui peuvent facilement être suivis en ligne. Elles ont également fait leurs preuves au niveau des soins psychologiques. Nous sommes donc très satisfaits de ce partenariat. » Elise Derroitte, vice-présidente de la Mutualité chrétienne

« Nous sommes très heureux de cette alliance avec AG. Nous franchissons ainsi une étape importante dans notre mission de rendre les soins accessibles à tous en Belgique. Grâce à notre modèle d'écosystème ouvert, nous continuons à nous concentrer sur l'accès aux médecins généralistes et aux soins mentaux, ainsi que sur la santé des employés et des malades de longue durée. » Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr

Des ambitions partagées pour l’avenir et la croissance de Doktr

Grâce à cet investissement, les partenaires misent pleinement sur la croissance continue de Doktr. Plus concrètement, Doktr et ses partenaires visent à :

construire activement un large écosystème de soins de santé inclusif en Belgique par le biais de collaborations avec des assureurs, des mutualités et d'autres acteurs du bien-être et des soins de santé

rendre les soins numériques accessibles à l’ensemble des Belges

élargir les services aux employeurs et à leurs employés en mettant l'accent sur la prévention, l’autonomie dans les soins et les malades de longue durée

étendre et développer la plateforme numérique dans le but d'offrir une expérience optimale à l'utilisateur final - notamment grâce à une offre plus large de prestataires de soins, à des fonctionnalités de chat et à un triage médical numérique

[1] Institut Wallon des statistiques - https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=5&indicateur_id=814000&sel_niveau_catalogue=T&ordre=0

[2] https://newsroom.ag.be/plus-dun-belge-sur-deux-ouvert-a-la-teleconsultation-avec-un-medecin-generaliste