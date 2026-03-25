Réintégration 3.0 : nouvelles obligations, nouvelles opportunités pour les RH

Qu’estce qui change pour les RH avec la RIT 3.0 ?

Depuis le 1er janvier 2026, la réforme Réintégration 3.0 (RIT 3.0) est officiellement entrée en vigueur. L’arrêté royal du 17 décembre 2025 modifie en profondeur le Code de bien-être au travail, avec pour objectifs de: prévenir l’absentéisme, intervenir plus rapidement et permettre une réintégration durable au travail. Pour les managers RH, cela implique une adaptation du règlement sur la présence et de la politique de réintégration. Dans cet article, nous passons en revue quelques-unes de ces modifications et expliquons comment Doktr peut aider les organisations dans la prévention, l’intervention précoce et la réintégration.

Nouvelles obligations : une politique d’absence active intégrée dans le règlement de travail

Depuis le 1er janvier 2026, un règlement d’absences actif, avec une procédure de contact claire, est obligatoire. Une politique efficace ne se limite pas au suivi des certificats médicaux, mais englobe également la manière dont vous soutenez vos collaborateurs pendant et après une période de maladie, tant sur le plan physique que psychologique.

Un bon règlement combine donc prévention (notamment autour du stress et du burn-out), accords clairs sur les contacts pendant l’absence et un cadre transparent pour la réintégration. Les RH ont donc besoin de partenaires qui rendent un soutien médical et psychologique possible, de manière numérique et accessible.

Intervenir plus tôt : prévenir plutôt que guérir

Les travailleurs qui risquent de décrocher peuvent demander à leur employeur d’adapter leur travail ou d’étudier des alternatives.

Une intervention précoce évite que de petites plaintes ne se transforment en longues périodes d’incapacité. Cela vaut autant pour les problèmes physiques que pour les plaintes psychologiques telles que le stress, l’anxiété ou un début de burn-out.

Des consultations numériques rapides avec des médecins et des psychologues permettent aux collaborateurs d’obtenir de l’aide dès les premiers signaux, sans délai ni barrière psychologique. Via Doktr, ils ont également accès à des autotests et à des blogs et fiches conseils validés par des médecins. Ainsi, ils peuvent prendre soin de leur bien-être à leur propre rythme et selon leurs besoins. En offrant un service comme Doktr, une organisation peut empêcher qu’un simple coup de mou ne se transforme en une absence de plusieurs mois et en un dossier de réintégration complexe.

Réintégration 3.0 : accompagnement médical et mental main dans la main

À partir de 8 semaines d’incapacité de travail, l’employeur doit faire évaluer le potentiel de travail. Si un potentiel existe, un parcours de réintégration doit être lancé dans les 6 mois d’incapacité.

Une réintégration réussie demande plus qu’un simple feu vert médical ; sur le plan psychologique aussi, un collaborateur doit être prêt à reprendre (partiellement) le travail. C’est particulièrement vrai en cas d’absence prolongée ou de problèmes liés au stress, où un accompagnement psychologique est souvent essentiel pour une reprise durable.

Il est donc important de prévoir dans les parcours de réintégration un soutien par des psychologues, notamment pour gérer la peur du retour, les sentiments de culpabilité, les conflits ou la charge de travail. Ainsi, la réintégration devient non seulement plus rapide, mais aussi plus humaine et plus stable à long terme.

D’une obligation à un levier stratégique

Les nouvelles règles ne sont pas qu’une contrainte légale, elles peuvent devenir un levier pour porter la politique RH autour du bien-être et de la présence à un niveau supérieur.

Investir dans la prévention est à la fois humainement et économiquement judicieux : l’absentéisme pèse lourdement sur le budget et peut vite atteindre des montants importants chaque année.

Intervenez donc plus vite dès les premiers signaux, accompagnez activement les collaborateurs lors de leur retour avec des accords clairs sur la montée en charge, les tâches et le soutien, et communiquez de manière transparente sur toutes les obligations et étapes. Ainsi, les managers et les collaborateurs savent exactement ce qu’ils peuvent attendre, et une simple obligation légale peut se transformer en politique d’absentéisme et de bien-être forte et efficace.

Doktr accompagne les RH dans les différentes phases : prévention, intervention rapide et réintégration réussie.

Souhaitez-vous savoir concrètement comment Doktr peut soutenir votre politique d’absentéisme et de réintégration ? Prenez contact pour une démo ou un entretien sur la manière dont Doktr peut renforcer votre politique RH.

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