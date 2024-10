Comment obtenir et consulter une prescription médicale ?

Avec ou sans prescription ?

En Belgique, de nombreux médicaments sont uniquement disponibles sur ordonnance. Ces prescriptions sont délivrées par un médecin généraliste, un dentiste ou un spécialiste agréé. Elles contiennent des informations essentielles telles que votre nom, le nom et le dosage du médicament, le nom du médecin prescripteur et la date de délivrance. Le pharmacien est tenu de respecter scrupuleusement la prescription du médecin.

Les médicaments en vente libre permettent au patient de traiter lui-même certaines affections aiguës courantes sans devoir consulter un médecin généraliste. L'accès libre aux médicaments ne dépend pas seulement des symptômes, mais aussi du risque potentiel d'effets secondaires graves. Si ces médicaments n'améliorent pas vos symptômes, il est préférable de consulter un médecin généraliste.

Prescription électronique sur votre carte d'identité

La prescription électronique est aujourd'hui obligatoire en Belgique. Votre médecin traitant encode le médicament sur ordinateur via un système de dossier médical, et les informations sont envoyées ensuite sur une plateforme sécurisée. En tant que patient, vous pouvez alors retirer vos médicaments à la pharmacie. Pas besoin d'attestation sur papier : il vous suffit de présenter votre carte d'identité électronique.

C'est plus efficace pour vous en tant que patient. Et les pharmaciens, de leur côté, ne doivent plus s'abîmer les yeux à déchiffrer des prescriptions illisibles.

Quelle est la durée de validité de votre prescription ?

Votre prescription en ligne reste valable pendant 3 mois. Auparavant, si le médecin n'indiquait pas de date sur la prescription médicale, vous pouviez aller chercher votre médicament chez le pharmacien immédiatement, même des années après avoir reçu la prescription. Cela n'est plus possible.

Le médecin prescripteur peut toutefois raccourcir ou prolonger cette période standard à sa guise, avec un maximum d'un an. La date de validité est alors explicitement mentionnée sur l'attestation de votre prescription électronique.

Où pouvez-vous accéder à vos prescriptions en ligne ?

Vous pouvez consulter vos prescriptions en ligne sur le portail fédéral Ma santé. Connectez-vous avec itsme® et allez dans " Mes prescriptions de médicaments ouvertes ". Vous pouvez également les consulter dans l'app Mes Médicaments développée par l'INAMI.

Lorsque vous avez récupéré vos médicaments à la pharmacie, la prescription est supprimée de la liste.

Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir à quel point il est rapide, facile et sûr d'obtenir une prescription via une consultation en ligne chez un médecin généraliste.

Les médecins généralistes ont en effet accès aux dossiers médicaux des patients. Ils savent donc, sans aucun doute possible, s'ils peuvent ou non prescrire un médicament.

Que peut vous apporter Doktr ?

L’ app Doktr vous permet de parler rapidement par vidéo à un médecin généraliste belge agréé, où et quand cela vous convient. En semaine, vous entrez généralement en contact avec un médecin disponible en l'espace de 30 minutes !

Vous pouvez ainsi renouveler une prescription si nécessaire. Après la consultation vidéo, la prescription vous est envoyée sur l'app ou sur votre carte d'identité électronique. Moyennant votre accord, les médecins généralistes présents sur Doktr peuvent également accéder à votre dossier médical. Ils peuvent ainsi tenir compte également de vos antécédents médicaux.

Attention ! Une visite au cabinet est parfois nécessaire pour un examen correct. C'est pourquoi vous devez d'abord répondre à quelques questions courtes dans l’app. Le médecin généraliste disponible vous confirme alors rapidement si une consultation vidéo est possible.

Obtenez de l'aide dans l'application Doktr

Dans quels cas est-il impossible de délivrer une prescription en ligne ?

Dans les situations suivantes, il n'est pas possible d'obtenir une prescription médicale via Doktr :

pour des médicaments provoquant une accoutumance et/ou une dépendance,

pour des médicaments utilisés dans le traitement de la dépression et d'autres troubles psychiques,

pour certaines catégories d'analgésiques (seuls ceux à base de paracétamol peuvent être prescrits) ;

pour les affections et problèmes nécessitant un examen préalable dans un cabinet médical.

Si le médecin généraliste décide que vos symptômes nécessitent un traitement à base de médicaments, il vous remettra une prescription. Le médecin vous l'envoie généralement sur votre carte d'identité électronique. Dès que cette prescription a été transmise, vous pouvez retirer vos médicaments dans une pharmacie sur présentation de votre carte d'identité électronique.

Vous préférez obtenir votre prescription médicale par voie électronique, directement sur l'app ? C'est possible également. Informez-en le médecin généraliste lors de la consultation. Votre prescription digitale restera disponible sur l'app pendant 24 heures.