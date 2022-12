Se faire vacciner est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre la grippe saisonnière. En raison de l'épidémie de Covid-19, il est particulièrement important pour les groupes à risque de se faire vacciner cette année. Cette recommandation est également valable pour les personnes en bonne santé à partir de 50 ans.

Quand faut-il se faire vacciner contre le virus de la grippe ?

Le vaccin annuel contre la grippe doit être administré entre la mi-octobre et la fin décembre. La protection vaccinale n'est optimale que deux semaines après l’injection et n'est efficace que pour un seul hiver. En effet, les virus de la grippe sont différents chaque année et la composition du vaccin doit donc être systématiquement adaptée. Le vaccin contre la grippe est sans danger, même pendant la grossesse.

Quel vaccin contre la grippe pour 2022-2023 ?

En Belgique, quatre vaccins antigrippaux quadrivalents (deux composants pour la grippe A et deux pour la grippe B) sont disponibles pour la saison grippale 2022-2023 :

- Alpha-RIX Tetra

- Vaxigrip Tetra

- Influvac Tetra

- Efluelda, un vaccin "à haute dose" pour les plus de 65 ans. L'INAMI ne le rembourse que pour les personnes institutionnalisées (maisons de repos, de retraite...).

Si le médecin inscrit "vaccin contre la grippe" sur l'ordonnance sans préciser de vaccin, le pharmacien peut choisir d'administrer l'un des trois premiers vaccins énumérés ci-dessus.

Les enfants de moins de 9 ans vaccinés pour la première fois doivent recevoir une seconde dose dans les 4 semaines.

Comment se faire vacciner ?

Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez vous procurer le vaccin contre la grippe sans ordonnance en pharmacie. Le pharmacien vérifiera votre âge et vous posera quelques questions (sur d'éventuelles allergies). Il vous prescrira le vaccin approprié, vous le délivrera et vous donnera des conseils concernant les conditions de conservation. Prenez ensuite rendez-vous avec votre médecin traitant pour l'injection.

Pour les personnes appartenant à un groupe à risque, la situation est différente. Si vous appartenez à un groupe à risque, vous devez obtenir une ordonnance de votre médecin avant de vous rendre en pharmacie. Vous serez toutefois prioritaire pour la délivrance du vaccin.

Vous n'appartenez pas à un groupe à risque et avez moins de 50 ans ? Dans ce cas, vous avez également besoin d'une ordonnance avant de vous rendre chez le pharmacien. Ce dernier vous délivrera le vaccin en fonction des disponibilités, après vaccination des groupes cibles prioritaires.

Qui appartient à un groupe à risque ?

Les personnes présentant un risque de complications : Les femmes enceintes Toute personne âgée de plus de 6 mois et souffrant d'une affection chronique des poumons, du cœur, du foie ou des reins, de troubles métaboliques ou neuromusculaires ou d'un trouble immunitaire Toute personne de 65 ans et plus Les personnes institutionnalisées Les enfants entre 6 mois et 18 ans sous thérapie à l'aspirine

Les personnes travaillant dans le secteur de la santé

Les personnes vivant sous le même toit que Des personnes à risque du groupe 1 Des enfants de moins de 6 mois

Toute personne en bonne santé à partir de 50 ans (même non atteinte d'une maladie à risque). Discutez-en de préférence avec votre médecin. Les fumeurs ainsi que les personnes ayant une consommation excessive d'alcool ou en surpoids (IMC > 30) sont également plus sujets aux complications.

Y a-t-il des effets secondaires ?

Une légère douleur, une rougeur ou un léger gonflement peuvent se manifester le premier jour, à l'endroit de la piqûre. Des maux de tête et de la fièvre peuvent également survenir, mais ces effets secondaires sont rares, tout comme les réactions allergiques. Si vous avez fait une réaction allergique lors d'une précédente vaccination, parlez-en de préférence à votre médecin.

Le vaccin contre la grippe provoque-t-il la grippe ?

Non. Il ne contient pas de particules virales vivantes et ne peut donc pas provoquer la grippe. Le vaccin stimule la production d'anticorps, pas l’apparition de la maladie. Si vous tombez malade peu de temps après l’injection, c’est que vous aviez probablement été infecté juste avant la piqûre ou que vous avez contracté un autre virus.

Combien coûte le vaccin contre la grippe ?

En général, le prix du vaccin s'élève à environ 16 EUR.

Si vous appartenez à un groupe à risque, le prix est d’environ 4 EUR (2,5 EUR si vous êtes bénéficiaire d'une intervention majorée).

Si vous n'appartenez pas à un groupe à risque, vous devez payer le prix plein, à savoir environ 16 EUR.

Si vous résidez en institution (maison de repos et de soins, institution psychiatrique de long séjour ou institution pour personnes handicapées), le vaccin est gratuit.