Une étude récente menée par Attentia, une entreprise proposant des prestations de services RH, montre qu'un grand nombre de travailleurs ne font pas assez d'exercice. Quatre travailleurs sur dix ne pratiquent jamais d'exercice physique ou de sport, ou moins d'une demi-heure en dehors du travail. En outre, près de deux personnes sur trois (63 %) sont en surpoids, dont 23 % sont obèses. L'activité physique régulière est essentielle au maintien d'une bonne santé. C'est pourquoi nous vous proposons six conseils pratiques pour vous aider à bouger davantage au cours de votre journée de travail, surtout si vous travaillez dans un bureau.

Six conseils pour bouger davantage au travail

1. Allez au travail à pied ou à vélo

Commencez la journée du bon pied : marchez ou prenez votre vélo pour vous rendre au travail. Si vous avez une longue distance à parcourir, il est préférable de garer la voiture un peu plus loin, ou de descendre quelques stations plus tôt et de parcourir le dernier tronçon à pied.

2. Prenez l'escalier

Un classique, mais toujours efficace. Si vous le pouvez, prenez toujours l'escalier. Et pour plus d'efficacité, grimpez les marches deux par deux.

3. Utilisez votre pause déjeuner

Avez-vous déjà profité de votre pause déjeuner pour faire des courses, vous promener ou faire du sport ? Il n’y a rien de tel ! Nous avons besoin de faire de l'exercice et d'être physiquement actifs pendant 30 minutes par jour pour nous sentir bien. En outre, c'est une excellente occasion de profiter d'un peu de lumière du jour pendant les mois d'hiver.

4. Dégourdissez-vous les jambes toutes les heures

Évitez de rester assis longtemps sans bouger. En réalité, nous devrions faire de l'exercice au moins toutes les heures (de préférence toutes les demi-heures). Essayez d'étirer vos jambes pendant quelques minutes aussi souvent que possible au cours de la journée. Levez-vous et fléchissez vos jambes (squats) ou faites des fentes (lunges) pour faire bouger votre corps. De plus, vous pouvez également organiser des réunions de travail debout ou aller vous promener au lieu de prendre un café avec un collègue.

5. Essayez également de bouger le haut du corps

Si vous êtes resté penché sur votre ordinateur pendant un certain temps, il est conseillé d'étirer le haut du corps dans l'autre sens. Levez les bras en l'air et étirez-les vers l'arrière pour redresser vos épaules. Il existe également de nombreux programmes de yoga pendant les pauses ou de yoga de bureau (desk yoga) que vous pouvez essayer.

6. Les petits détours font la différence

Les études montrent que cinq minutes d'exercice toutes les heures sont plus efficaces que 30 minutes d'exercice continu pour lutter contre la sédentarité. Les petits déplacements, que ce soit à la machine à café ou à l'évier, font donc vraiment la différence. Donnez-vous également l'occasion de faire de l'exercice en choisissant des toilettes un peu plus éloignées.

Vous êtes assis dans la même position devant votre ordinateur toute la journée ? Essayez d'adopter de nouvelles routines afin d'intégrer davantage d'activité physique dans votre journée de travail.