20 avril 2024 De nombreuses raisons de manger moins de sucre

Des chercheurs américains et chinois ont procédé à un examen à grande échelle de 8 601 études consacrées aux effets du sucre sur la santé. Leur conclusion : il est important de réduire la quantité de sucre dans les aliments et les boissons, en particulier chez les enfants et les adolescents. De nombreuses personnes consomment plus de sucre qu'il n'est recommandé, avec sans doute pour corollaires un risque accru d'obésité, de diabète, de troubles mentaux et de problèmes cardiaques.