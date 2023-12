Est-il possible de rendre les entraînements plus efficaces en moins de temps ? Nous avons demandé à Marcus Idoff, physiothérapeute, de nous donner ses meilleurs conseils pour une séance d'entraînement plus efficace.

1. Réfléchissez au résultat visé

Le corps est plastique, ce qui signifie qu'il s'habitue lorsqu'on l'y exerce et qu'il s'adapte aux charges auxquelles il est exposé. Vous devez donc réfléchir à vos objectifs et au physique que vous souhaitez obtenir.

Par exemple, voulez-vous courir de longues distances ou de courtes distances, être bon dans un sport, soulever beaucoup de fonte ou simplement être "polyvalent" ? Il est malheureusement impossible d'être le meilleur dans tous les domaines. Concentrez-vous donc sur l'entraînement qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.

2. Bougez suffisamment lorsque vous faites du sport

Une fois que vous avez choisi votre objectif, comme devenir plus rapide, plus fort ou plus mobile, il est important que vous mettiez votre corps suffisamment à l'épreuve pour améliorer vos performances.

3. Entraîner plusieurs articulations en même temps

Rendez votre entraînement plus efficace en mobilisant plusieurs articulations en même temps. Vous pouvez donc réduire le temps que vous consacrez au sport et obtenir malgré tout de meilleurs résultats.

Par exemple, en faisant des squats (flexions des genoux) et des soulevés de terre (deadlifts) au lieu d'effectuer de nombreux exercices différents pour les jambes sur des engins. Ou pourquoi ne pas ajouter un peu de musculation à votre entraînement cardio en prévoyant des squats pendant ou après la course à pied ?

4. Éviter les exercices trop répétitifs

Si vous enchaînez les mêmes mouvements ou exercices de manière répétée, vous risquez davantage de souffrir d'une blessure en sollicitant votre organisme de manière excessive. Effectuez donc les mêmes exercices, mais en les variant.

Lorsque vous faites du développé couché, par exemple, utilisez parfois une barre, parfois des haltères, parfois les deux bras en même temps, parfois un seul bras à la fois, et variez les angles.

5. Optez pour des exercices de haute intensité

Les exercices de haute intensité sont les plus bénéfiques pour la santé. Tous les exercices sont bons, mais les exercices de haute intensité, c'est-à-dire ceux qui engendrent une fréquence cardiaque élevée, sont les plus bénéfiques pour la santé.

6. Maintenir sa motivation

Les entraînements donnent les meilleurs résultats lorsqu'ils s'exercent dans la continuité, et non sous forme de périodes d'entraînement sporadiques et intenses. Il est donc important de maintenir soi-même sa propre motivation.

Mieux vaut se fixer des objectifs raisonnables, planifier son entraînement (avec des jours de repos) et documenter les résultats pour constater les progrès réalisés et axer son approche sur le long terme.

7. Récupération

Le repos est tout aussi important que l'exercice, et c'est là que de nombreuses personnes échouent. Pour obtenir de bons résultats à l'entraînement, le corps a besoin de récupération. Ce qui implique de se reposer et de s'alimenter.

Sans repos, votre corps ne peut pas se reconstruire, ce qui entraîne une baisse des performances et un risque de blessures.

Ces conseils vous ont donné envie de vous y (re-)mettre ? Bon entraînement !