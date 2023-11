6 novembre 2023

À partir du 1er janvier 2024, des changements importants entreront en vigueur concernant la législation relative aux salariés malades durant leurs congés. Ces changements leur permettront de récupérer les jours de maladie qui ont eu lieu durant leur période de vacances en bénéficiant d'un salaire garanti.

Dans cet article, nous nous penchons sur les implications de ces changements pour les employeurs et les employés et, sur la manière dont Doktr peut apporter une solution. Lisez la suite et découvrez les avantages de cette nouvelle approche pour les employeurs et les employés.