L’IMC : important ou pas ?

Qu'est-ce que l'IMC ?

Pour déterminer si votre poids correspond à votre poids de santé, on utilise souvent comme mesure l'IMC, ou indice de masse corporelle. L'avantage de l'IMC par rapport à un simple contrôle de poids est qu'il tient compte de la taille. Une personne de grande taille pèse logiquement plus qu'un individu de petite taille. On considère qu'un indice IMC normal se situe entre 18,5 et 24,9.

Un indice non adapté à toutes les morphologies

L'inconvénient de l'IMC est qu'il ne tient pas compte de la part de muscles et de graisse dans le poids, ni de la morphologie de l’individu, alors que l'on sait que l'accumulation de graisse abdominale est mauvaise pour la santé.

La mesure de l'IMC s'avère moins adaptée pour ces groupes :

les enfants

les femmes enceintes

les personnes très musclées

les personnes âgées

L'IMC, un indice conçu pour les personnes à peau claire

Autre inconvénient : l'étude sur laquelle repose l'IMC a été principalement menée sur des personnes à peau claire. Or, il est apparu par la suite que cette mesure n'était pas aussi précise pour les personnes à la peau plus foncée ou d'origine asiatique.

Selon des études américaines, le calcul de l'IMC tend ainsi à surestimer les risques sanitaires chez les personnes à la peau foncée et à sous-estimer ces mêmes risques chez les Asiatiques.

À utiliser en combinaison avec d'autres critères

En conclusion, l'IMC est une mesure utile pour entamer une discussion sur le poids de santé d'une personne. Mais il est important d'admettre ses limites et de le combiner à d'autres indicateurs pour évaluer les risques potentiels pour la santé. Notamment la mesure du tour de taille, qui ne doit pas dépasser 80 cm chez les femmes et 92 cm chez les hommes. Un tour de taille supérieur à 88 cm chez les femmes et 102 cm chez les hommes est associé à un risque accru de diabète et de maladies cardiovasculaires.