Vous faites partie de ces personnes qui se retournent dans leur lit et ne parviennent pas à trouver le sommeil ? Dans ce cas, vous n’êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde entier ne parviennent pas à dormir les huit heures par nuit recommandées. Le sommeil est pourtant très important. Si nous ne dormons pas suffisamment, notre corps et notre esprit en souffrent malheureusement de nombreuses manières. Vu ces conséquences diverses et importantes du manque de sommeil, il n’est pas surprenant que des études aient démontré qu’un sommeil insuffisant soit associé à un risque général accru de décès, ainsi qu’à une moins bonne qualité de vie.

En Belgique, environ une personne sur trois serait confrontée à des problèmes de sommeil. Ceux-ci sont généralement de nature temporaire et la conséquence d’un événement spécifique. Un Belge sur dix dort mal de manière chronique. Sur le plan sociétal, les conséquences du manque de sommeil sont grandes. Plusieurs études montrent que les travailleurs fatigués sont jusqu’à 55 % moins productifs et 20 % plus absents que leurs collègues bien reposés.

Qu’est-ce que le manque de sommeil ?

Pour beaucoup, le manque de sommeil peut entraîner des insomnies, qui se définissent comme des difficultés à trouver le sommeil ou à rester endormi, alors que la personne en a la possibilité et le temps.

Nous parlons d’un manque de sommeil aigu lorsqu’une personne dort moins sur une courte période, généralement pendant quelques jours. Passer une moins bonne nuit de temps en temps n’est pas agréable, mais pas si grave.

Dès que vous êtes confronté à un manque de sommeil de longue durée, souvent trois mois ou plus, vous souffrez d’un manque de sommeil chronique. Le manque de sommeil chronique ou un sommeil insuffisant peut se définir aussi bien par un manque de sommeil persistant qu’un mauvais sommeil qui apparaît en conséquence d’une fragmentation du sommeil ou d’autres perturbations.

Quelles sont les conséquences d’un manque de sommeil aigu ?

Une mauvaise nuit de sommeil peut avoir des conséquences ennuyeuses le lendemain. Vous reconnaissez l’un des signaux suivants ? Dans ce cas, il est temps d’améliorer votre sommeil !

• Fatigue : le symptôme le plus fréquent du manque de sommeil est une sensation de fatigue extrême en journée. Vous baillez peut-être souvent ou éprouvez des difficultés à rester attentif.

• Étourdissements : avoir la tête qui tourne et perdre son équilibre est un autre symptôme du manque de sommeil. Vous pouvez aussi constater que vous éprouvez des difficultés à vous concentrer sur des tâches.

• Maux de tête : des maux de tête persistants sont un autre symptôme fréquent du manque de sommeil. Ces maux de tête peuvent varier de modérés à graves et peuvent s’accompagner d’autres symptômes comme des nausées et une sensibilité à la lumière.

• Sautes d’humeur : le manque de sommeil est associé à des niveaux accrus d’angoisse et de susceptibilité. Cela peut entraîner des sautes d’humeur, dont un sentiment dépressif ou d’être submergé.

• Difficultés à dormir : le manque de sommeil peut causer des problèmes pour avoir une bonne nuit de repos, même lorsque vous essayez de vous reposer. Vous pouvez constater que vous vous réveillez souvent ou que vous ne vous sentez pas reposé après une nuit complète.

• Problèmes de mémoire : le manque de sommeil peut affecter votre capacité à retenir et à traiter correctement des informations. Vous pouvez constater que vous éprouvez des difficultés à vous remémorer des souvenirs ou à vous concentrer sur des tâches.

• Prise de poids : le manque de sommeil peut perturber les hormones qui régulent la faim et la satiété, ce qui entraîne une restriction de l'appétit et des envies d'aliments malsains. Ces choix malsains entraînent alors une prise de poids. En cas de manque de sommeil chronique, une prise de poids peut survenir en raison d’une production excessive de l’hormone du stress, le cortisol.

Quels sont les causes et symptômes d’un manque de sommeil chronique ?

Les personnes souffrant d’insomnies présentent une latence de sommeil (le temps nécessaire pour s’endormir) plus longue, des réveils fréquents pendant la nuit, un réveil précoce et une sensation de sommeil non réparateur. Les causes du manque de sommeil s’expliquent ainsi par un sommeil mauvais et insuffisant.

Un manque de sommeil chronique peut être un problème grave. S’il n’est pas pris en charge, il peut entraîner des problèmes de santé graves.

Le manque de sommeil peut causer toutes sortes de problèmes physiques et mentaux. Voici les symptômes les plus fréquents d’un manque de sommeil chronique :

• Difficultés à se concentrer et à mémoriser

• Prise de décision mauvaise ou risquée

• Manque d’énergie

• Sautes d’humeur comme des sensations de stress, d’angoisse ou de susceptibilité

• Baisse de libido

• Diminution des capacités motrices

• Affaiblissement du système immunitaire

• Augmentation de la tension artérielle

• Augmentation de la glycémie

• Prise de poids (davantage faim et moins (envie de) bouger))

• Problèmes cutanés comme un relâchement de la peau, plus de rides et un risque accru d’eczéma, d’acné et d’inflammations

Comment parvenir à ce bon repos nocturne et que pouvez-vous faire ?

Un bon sommeil est essentiel pour le corps et l’esprit. Il vous aide non seulement à fonctionner de manière optimale en journée, mais de nombreux avantages pour la santé sont également liés à un sommeil suffisant. Quelques-uns des avantages les plus fréquents d’un bon sommeil sont une meilleure vigilance et une meilleure concentration, une meilleure santé physique, une meilleure humeur et une meilleure mémoire.

Si vous éprouvez des difficultés à vous endormir ou à rester endormi, voici nos six conseils pour vous aider à obtenir un meilleur sommeil :

1. Établissez un rythme de sommeil cohérent : se coucher et se lever approximativement à la même heure tous les jours peut aider l’horloge interne de votre corps à se régler et faciliter l’endormissement.

2. Éteignez les appareils électroniques au moins une heure avant le coucher : la lumière vive des appareils électroniques peut stimuler le cerveau et compliquer l’endormissement. Évitez l’utilisation d’appareils électroniques au moins une heure avant le coucher.

3. Essayez quelques techniques de relaxation : prendre quelques moments pour faire des exercices de relaxation, comme respirer profondément, méditer ou faire du stretching peut aider à évacuer le stress et détendre votre corps et votre esprit, ce qui facilite l’endormissement.

4. Réduisez votre consommation de caféine : consommer trop de caféine pendant la journée peut compliquer l’endormissement et perturber la qualité de votre sommeil. Évitez de consommer de la caféine après votre pause de midi et remplacez-la par une tasse de thé à la menthe.

5. Bougez régulièrement : une activité physique régulière aide à réduire le stress, favorise une meilleure qualité de sommeil et peut même faciliter l’endormissement.

6. L’influence de l’aménagement de votre chambre sur votre sommeil : un environnement de sommeil agréable commence évidemment par un bon lit, pour lequel votre oreiller et le matelas jouent un rôle essentiel. Du linge de lit agréable n’est pas non plus totalement sans importance. L’éclairage dans votre chambre, mais aussi les rideaux doivent combiner l’aspect pratique et l’ambiance. La bonne température dans la chambre est très importante. Elle vous permet en effet de bien dormir !

Quelques changements simples permettent de réduire vos problèmes de sommeil et d’obtenir le sommeil reposant dont vous avez besoin pour vous sentir en forme et plein d’énergie le matin. Essayez donc ces conseils et vous éviterez peut-être d’appuyer sur le bouton snooze !

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Vous avez essayé tous les conseils, mais vous comptez toujours les moutons dans votre lit ? Dans ce cas, c’est une bonne idée d’en parler avec votre médecin généraliste ou de consulter un médecin via Doktr pour exclure une cause médicale. Si cela fait déjà un certain temps que vous n’obtenez pas la quantité de sommeil donc vous avez besoin, il est certainement important d’agir. Prenez vos problèmes de sommeil en main à temps avant qu’ils ne s’aggravent. Un médecin peut examiner vos symptômes et vous proposer des stratégies pour améliorer votre sommeil. Un médecin peut aussi vous prescrire des médicaments ou vous renvoyer vers un spécialiste du sommeil. Dans ce cadre, il est important de noter le temps que vous dormez par nuit afin que le médecin ait une image claire de votre problème.

Nous espérons que les conseils ci-avant vous aideront à avoir un bon sommeil et à mieux comprendre ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil. Bonne nuit !

