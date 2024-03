Qu’est-ce qu’un certificat médical ?

Un certificat médical est une attestation médicale qui confirme qu’en tant que travailleur, vous n’êtes pas en état de travailler pour raison médicale. Il est rédigé par un médecin généraliste agréé après un examen médical. Si vous parlez à un médecin sur l’app Doktr, vous recevez ce certificat par voie numérique dans l’app directement après la consultation.

En Belgique, il est important de savoir qu’un travailleur est tenu d’informer son employeur le plus tôt possible de sa maladie et de la durée prévue de l’absence. À défaut, il n’a pas droit au salaire garanti.

Dans certains cas, pas de certificat médical pour 1 jour

Un changement notable dans la législation concerne les absences des travailleurs pour un seul jour, jusqu’à trois fois par an. Avant, les travailleurs étaient tenus de fournir un certificat médical même pour la période de maladie la plus courte.

Désormais, ils ont la possibilité, à certaines conditions, d’être absents 1 journée pour raison médicale sans avoir à fournir le traditionnel certificat. Il s’agit d’un assouplissement bienvenu pour les travailleurs qui sont brièvement malades. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs peuvent déroger à cette règle.

Bien qu’il ne soit plus nécessaire de fournir un certificat de maladie d’un jour jusqu’à trois fois par an, les travailleurs sont toujours tenus d’informer immédiatement leur employeur de leur absence. La notification en temps utile est essentielle, même en l’absence du traditionnel certificat médical.

Certificats médicaux pour absence de longue durée

Les traditionnels certificats médicaux restent en vigueur pour les absences plus longues. Les travailleurs qui s’absentent plus d’un jour doivent toujours présenter un certificat médical à leur employeur. Celui-ci confirme formellement la nature et la durée de la maladie.

Vous tombez malade pendant vos vacances ?

Autre nouveauté : à partir de 2024, en Belgique, les travailleurs ont le droit de présenter des certificats médicaux s’ils tombent malades pendant leur congé. Dans ce cas, vous pouvez prendre ces vacances plus tard dans l’année, à condition de le demander explicitement à l’employeur et de présenter un certificat médical. Par ailleurs, vous avez également droit au salaire garanti.

Vous tombez malade à l’étranger ? Dans ce cas, le certificat médical doit répondre à plusieurs exigences. L’app Doktr constitue une excellente solution tant pour les entreprises que pour leurs travailleurs : elle vous permet de recevoir un certificat médical d’un médecin traitant belge agréé où que vous soyez. Ce certificat répond à toutes les exigences de fond.

Mise en œuvre et sanctions

La législation exige toujours une application stricte et prévoit des sanctions en cas d’absences abusives, notamment en cas de falsification ou d’utilisation non nécessaire. Il est essentiel que les travailleurs gardent à l’esprit les conséquences éventuelles de ce type de situations.

Que peut vous apporter Doktr ?

L’app Doktr vous permet de parler rapidement à un médecin généraliste agréé par vidéo, où et quand cela vous convient.

Le médecin généraliste a décidé que vous étiez trop malade pour travailler ? Dans ce cas, vous recevez un certificat numérique dès la fin de l'examen médical par vidéo. Votre traitement nécessite des médicaments ? Dans ce cas, le médecin vous envoie aussi une prescription dans l’app et sur votre eID.

Un examen physique est parfois nécessaire pour procéder à une évaluation. Vous répondez d’abord à quelques questions courtes dans l’app. Ensuite, le médecin généraliste disponible vous confirmera rapidement si une téléconsultation est possible.

