À l'approche de l'été, il n'est pas rare que les familles sillonnent le monde en quête de détente et d'aventure. Malheureusement, les voyages comportent toujours une part d'imprévu et il arrive que des maladies ou des urgences inattendues viennent gâcher la fête. C'est ce qui est arrivé à Amandine (36 ans), qui a utilisé Doktr lors de son voyage en Espagne lorsque ses enfants sont tombés malades. Voici son témoignage.

Au secours ! Enfants malades en vacances…

Amandine venait d'entamer son voyage en Espagne avec sa famille à l'été 2022 lorsque ses enfants (alors âgés de 3 et 5 ans) ont attrapé de la fièvre et des problèmes respiratoires. Chaque année, ils vont à la Costa Brava et chaque année, les enfants tombent malades à l'un ou l'autre moment. Jusque-là, rien d'anormal, donc, pour Amandine donc comme la plupart des mères, elle a toujours sa pharmacie de voyage à portée de main. Pourtant, elle se faisait du souci pour son petit dernier. Loin de chez elle, elle s'est sentie démunie. Après une visite chez un médecin local, elle n'était toujours pas rassurée.

"J'avais l'impression que les gens expédiaient très vite le problème. De plus, je ne parle pas espagnol et le personnel soignant sur place ne comprenait pas l'anglais. J'ai dû faire appel à Google Translate pour expliquer de quoi souffrait mon enfant et quels médicaments il avait déjà pris. Je voulais des conseils et de l'aide, mais comme nous ne nous comprenions pas, j'avais l'impression d'être livrée à moi-même. On se sent complètement désemparé dans des moments comme celui-là."

Rassurée

Faute de se sentir aidée, Amandine s'est mise en quête d'un autre moyen pour obtenir des réponses à ses questions et se rassurer. Très vite, elle a été mise en relation, via l'app Doktr, avec un médecin belge agréé. Rapidement rassurée par l'avis de l'expert et grâce à l'accessibilité de l'app Doktr, Amandine a pu reprendre le cours de ses vacances.

"J'ai utilisé l'app Doktr parce que je n'étais pas rassurée. J'avais entendu parler de Doktr via un collègue et sur LinkedIn. Comme nous allons en Espagne chaque année et que les enfants tombent souvent malades, nous devions être préparés. C'est pourquoi j'avais téléchargé l'app Doktr avant de partir." "L'app est très intuitive et facile à utiliser. J'ai introduit une demande le matin et j'ai pris place dans la salle d'attente digitale. Très vite, j'ai eu un médecin traitant au bout du fil. J'ai pu ainsi lui exposer mon problème et il a pu répondre à toutes mes questions." "Pendant la consultation vidéo, c'est à moi que les questions étaient posées, mais mon enfant se trouvait à proximité, dans le living. Mon petit dernier avait 3 ans à l'époque. Avec des enfants en bas âge, il est plus difficile de savoir de quoi ils souffrent et ce que vous pouvez leur donner comme médicaments. J'avais donc surtout besoin d'être rassurée sur la marche à suivre et de savoir à quoi je devais être attentive." "Finalement, j'ai reçu une ordonnance à utiliser à la pharmacie locale et on m'a conseillé de rappeler si mon enfant n'allait pas mieux. Pouvoir consulter un médecin en ligne m'a surtout soulagée d'un grand poids. Une maman a parfois besoin de se sentir guidée et rassurée."

Un dernier conseil d'Amandine

Heureusement, son enfant n'a pas tardé à se rétablir et Amandine et sa famille ont pu profiter du reste de leurs vacances en famille. Depuis, Amandine est une inconditionnelle de l'app Doktr. Aujourd'hui, lorsqu'elle part en vacances en famille, l'app Doktr n'est jamais bien loin pour pouvoir obtenir rapidement l'avis médical d'un professionnel en cas de besoin.

"Le mieux est d'utiliser l'app Doktr avant d'emmener son enfant malade chez un médecin local. Quand vous êtes malade, il faut surtout bien se reposer et l'app Doktr permet de consulter facilement un médecin sans quitter votre hôtel ou votre appartement."

Cette expérience a fait mesurer à Amandine combien il est important d'avoir accès à des soins de santé de qualité lorsqu'on est en voyage. Grâce à l'app Doktr, elle a pu bénéficier de soins de première ligne de qualité, même à l'étranger.