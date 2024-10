Omani (25 ans) : "Comme FaceTime, mais avec un médecin."

Quand une otite joue les trouble-fêtes

Qui dit vacances, dit baignades. Malheureusement, tout ne baigne pas toujours pour Omani, elle-même représentante médicale. Ses otites à répétition lui causent souvent de graves maux d'oreille en piscine. Comme lors de son voyage en Espagne, il y a quelques années.

Les symptômes m'inquiétaient. Pour me rassurer, je voulais surtout parler à un médecin dans ma propre langue.

Heureusement, elle avait déjà installé l'app Doktr. Son ami venait tout juste de lui faire découvrir la plateforme.

Une salle d'attente digitale

L'app est très conviviale", explique M. Omani. "Il faut attendre un peu, mais c'est souvent le cas aussi lors d'une consultation normale."

Pas besoin de se déplacer pour obtenir des conseils. Ni chez le médecin, ni dans une salle d'attente. En attendant de pouvoir parler à un médecin, j'ai pu poursuivre mon programme du jour dans ma maison de vacances.

Pour Omani, il est logique que l'app ne remplace pas tout à fait son médecin. Pour elle, c'est un peu comme faire un FaceTime avec ses parents lorsqu'on voyage avec des amis. "Ce qui compte, c'est d'être rassuré. Si le problème avait été plus grave, le médecin aurait encore pu me renvoyer chez un spécialiste."

Plus jamais sans

Depuis, Omani emporte toujours l'app Doktr avec elle lorsqu'elle part en voyage. "Le problème ne doit pas forcément être grave, explique Omani. En cas de petits bobos, on est vite rassuré. Et si les symptômes sont plus graves, le médecin vous dit rapidement ce que vous devez faire à l'étranger.