Confort et qualité

La vidéo vous permet, en tant que médecin traitant, d’organiser des consultations à distance. Celles-ci peuvent se dérouler depuis votre cabinet, mais aussi depuis votre domicile. N’étant plus tributaire de l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez ainsi gérer au mieux votre emploi du temps et maintenir un meilleur équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Les consultations vidéo présentent aussi des avantages pour vos patients. Ces derniers n’ont pas besoin, par exemple, de se rendre à votre cabinet et planifient ainsi plus facilement la consultation pendant leur journée (de travail).

Au-delà du confort, la qualité constitue un atout important. Vous pouvez bien entendu organiser des téléconsultations par téléphone, mais la vidéo vous offre un avantage supplémentaire : des informations visuelles. Cette dimension visuelle présente une plus-value clinique notable. Voilà pourquoi l’intervention de l’INAMI est plus élevée pour les consultations vidéo que pour les consultations par téléphone.

Connaître les possibilités

Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas d’approche idéale. C’est vous qui décidez de la forme que prennent les consultations vidéo dans votre cabinet. L’essentiel est que votre approche vous donne satisfaction, à vous et à vos patients.

Il existe trois possibilités :

· Consultation digitale libre : vous décidez quand vous êtes disponible par voie digitale pour vos patients. Cette disponibilité peut varier d’une semaine à l’autre. Elle permet aux patients de vous appeler à partir d’une salle d’attente digitale comme lors des consultations physiques. En cas d’absence, vous adaptez votre disponibilité et/ou renvoyez vos patients à des collègues.

· Périodes fixes réservées aux consultations vidéo dans votre agenda en ligne : vous offrez à vos patients la possibilité de réserver un créneau dans votre agenda en ligne aux moments que vous avez réservés à cet effet.

· Téléconsultation à votre propre initiative : vous déterminez avec quel patient vous aurez une consultation vidéo. Dans ce cas, votre assistant(e) le prévient. Ainsi, certains médecins décident de réserver les consultations vidéo au suivi de leurs patients chroniques.

Dix exemples concrets

Vos préférences et celles de votre patient délimitent le cadre dans lequel vous pouvez et voulez organiser des consultations vidéo dans votre cabinet. Pour mener à bien cette réflexion, vous devez connaître correctement les possibilités qu’offrent les consultations vidéo. Nous avons déjà organisé à ce sujet plusieurs workshops avec différents membres de Domus Medica, un partenaire de Doktr.

Durant ces workshops, nous avons identifié dix exemples concrets dans lesquels les consultations vidéo constituent une option adéquate. Citons, à titre d’exemple, le suivi des patients atteints d’une pathologie chronique, une consultation concernant un problème dermatologique mineur, une demande urgente de soins lors de laquelle votre médecin traitant évalue la nécessité d’une consultation physique ou d’un renvoi à un confrère, etc.

Une consultation vidéo facile et sûre

Last but not least : vous devez encore choisir la plateforme que vous utiliserez pour effectuer vos consultations vidéo. En collaboration avec Domus Medica, nous avons dressé l’inventaire des principales caractéristiques d’une bonne plateforme de téléconsultations pour les médecins traitants.

1. Protection de la vie privée et sécurité : chaque consultation doit se dérouler de manière totalement sûre pour vous et pour votre patient. Il est donc essentiel qu’une plateforme de téléconsultation offre des garanties en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

2. Convivialité : une bonne plateforme est une plateforme dont l’utilisation est la plus simple possible. Autrement dit : les patients qui n’ont pas ou guère de compétences digitales doivent pouvoir planifier une consultation vidéo si elle s’avère nécessaire.

3. Intégration simple : une troisième caractéristique à prendre en compte est la facilité avec laquelle vous intégrerez cette plateforme à votre pratique quotidienne. Par exemple, si vous pouvez la lancer directement à partir de votre système d’agenda, vous gagnerez énormément de temps. Certaines plateformes présentent également des atouts supplémentaires, comme un module de paiement intégré pour le ticket modérateur.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Domus Medica. Avec ce partenaire, nous veillons à définir un cadre clair au niveau de la sécurité et des protocoles élaborés. Ce cadre doit permettre aux médecins traitants d’organiser des consultations vidéo de qualité dans leur cabinet.

