Les consultations vidéo peuvent jouer un rôle important dans le cabinet d'un médecin traitant, en complément des consultations physiques. Elles peuvent offrir plus de confort, tant pour les patients que pour le médecin. Pour vous expliquer de la manière la plus tangible possible la valeur ajoutée des téléconsultations pour le médecin traitant, nous avons décrit dans le cadre de différents workshops, en collaboration avec Domus Medica, dix situations concrètes issues de la pratique.

Téléphone ou vidéo

Pendant la pandémie de Coronavirus, les téléconsultations ont constitué un outil utile pour assurer la continuité des soins aux patients. De nombreux médecins traitants utilisaient déjà le téléphone pour aider leurs patients à distance, mais la plupart des médecins n'avaient pas ou guère d'expérience en matière de consultations vidéo.

La situation a changé depuis lors et un grand nombre de médecins traitants ont découvert la consultation vidéo. Le grand avantage par rapport aux consultations téléphoniques ? Vous voyez réellement le patient et son environnement lors d'un appel vidéo, ce qui vous permet de mieux évaluer un problème que par téléphone. Outre cet atout clinique, les plateformes de consultation vidéo offrent un autre avantage important : elles proposent un support administratif.

Consultations hybrides

Les consultations physiques resteront toujours importantes dans un cabinet de médecin. Toutefois, avec l'essor des consultations vidéo, chacun perçoit de plus en plus que l'avenir est hybride et associera contacts physiques, téléphoniques et vidéo. Le choix de l'une ou l'autre forme de contact s'effectue donc en fonction de la nature du problème de santé, de votre relation avec votre patient et des circonstances pratiques.

Un modèle hybride vous offre un éventail de possibilités supplémentaires en tant que médecin traitant. Par exemple, vous pouvez programmer des consultations vidéo où et quand vous le souhaitez, suivre plus facilement à distance les patients chroniques, partager des informations par voie digitale avec les patients, etc. Bref : vous pouvez mieux organiser votre pratique médicale et ménager ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Workshop avec Domus Medica

Dans quelles situations le choix de la vidéo est-il, ou non, opportun ? L'automne dernier, une série de workshops ont été organisés sur le thème des consultations vidéo. L'occasion, pour Domus Medica et Doktr, d'esquisser dix situations concrètes dans lesquelles la vidéo pourrait constituer un bon choix.

Prévention

Consultation avec Doktr dans le cadre de la prévention, notamment la prévention primaire, par exemple pour gérer les risques cardiovasculaires chez un patient présentant un profil de risque élevé.

Consultations vidéo dans le cas d'un symptôme simple, par exemple pour le suivi de problèmes respiratoires sans fièvre, de symptômes de grippe intestinale et lorsque tout risque de complication grave est exclu.

Réponse à une demande de soins urgents où vous évaluez, en tant que médecin traitant, si une consultation physique ou un renvoi chez un spécialiste s'impose pour le patient, ou si les symptômes peuvent être traités par consultation vidéo.

Réponse à des questions relatives à un problème dermatologique mineur, par ex. zona, eczéma, ongle incarné ou piqûre d'insecte.

Consultation d'un patient à distance pour un problème d'ordre psychologique et/ou social.

Alternance entre consultations physiques et vidéo dans le cadre du suivi d'un patient souffrant d'une maladie chronique, par ex. de l'hypertension.

Renouvellement d'une ordonnance pour une médication chronique pour un patient. Le traitement commence par une consultation physique, après quoi le suivi et la prolongation éventuelle peuvent s'effectuer en alternant consultation physique et à distance.

Discussion des résultats d'examens, par exemple une prise de sang ou un examen radiologique, avec le patient pendant une consultation vidéo.

Consultation à distance avec votre patient se trouvant à l'étranger au moment de la demande de soins.

Examen et discussion d'un calendrier de vaccination avec votre patient.

Ces dix exemples concrets montrent de manière tangible quand une consultation vidéo présente une plus-value éventuelle, tant pour vous que pour vos patients. Bien sûr, la piste de la consultation vidéo peut s'avérer judicieuse dans de nombreux autres cas également. Cependant, tout dépend, à la base, (de la demande de soins) du patient. En d'autres termes, le patient doit être capable et désireux d'opter pour une consultation vidéo.

Ces situations concrètes sont apparues lors d'une série de workshops organisés en collaboration avec différents membres de Domus Medica. Avec notre partenaire Domus Medica, nous proposons un cadre clair en termes de sécurité et des protocoles détaillés, permettant l'organisation de consultations vidéo de haute qualité chez les médecins traitants.

Vous êtes membre de Domus Medica et vous souhaitez pratiquer la consultation vidéo via Doktr ? Inscrivez-vous via ce lien et obtenez plus d'infos. En tant que membre de Domus Medica, vous bénéficiez d'une réduction exclusive pendant les six premiers mois.