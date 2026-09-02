Auto-examen des seins : détecter les symptômes du cancer du sein à temps

Pourquoi examiner ses seins ?

Le cancer du sein peut entraîner des changements détectables lors d’un auto-examen. Plus la maladie est détectée tôt, plus le pronostic vital est favorable, surtout en l'absence de métastases.

Une mammographie - une radiographie des seins - peut détecter des tumeurs encore trop petites pour être palpées. Mais certaines anomalies peuvent passer inaperçues. C’est pourquoi il est important de combiner la mammographie avec l’auto-examen.

Ces deux méthodes sont essentielles et complémentaires en vue d'un dépistage précoce.

Si vous avez vos règles, le meilleur moment est juste après la fin de celles-ci. Les seins sont alors plus souples.

ÉTAPE 1 : Tenez-vous poitrine nue devant un miroir.

Levez les bras et observez vos seins

ont-ils leur forme habituelle ?

la peau a-t-elle son aspect normal ?

les mamelons ont-ils un aspect normal et suivent-ils naturellement le mouvement ascendant des bras ?

Voyez-vous des creux, plis ou autres changements ?

ÉTAPE 2 : Levez-vous et palpez vos seins. Examinez idéalement vos seins sous la douche, après vous être savonné la peau.

Placez votre main gauche derrière la tête et examinez le sein gauche avec la main droite.

Effectuez de petits mouvements circulaires, les doigts tendus, en appliquant une légère pression sur les seins.

Commencez au niveau du mamelon et progressez vers l’extérieur, jusqu'à ce vous ayez palpé l'ensemble du sein. Terminez par la zone de l’aisselle.

Répétez l'examen pour l'autre sein : main droite derrière la tête, main gauche pour palper le sein droit.

Quels signes surveiller ?

Soyez attentive aux symptômes suivants

nouvelle boule dans le sein

creux ou rétraction de la peau

changement de texture de la peau (pores plus visibles, aspect inhabituel)

plaie qui ne guérit pas

écoulement du mamelon (sang, liquide clair ou brunâtre)

Quel est l'aspect normal des seins ?

Les seins ne sont jamais parfaitement lisses : ils peuvent être naturellement irréguliers. En les examinant régulièrement, vous apprendrez à reconnaître ce qui est normal dans votre cas. Pendant le cycle menstruel, ils peuvent changer : ils sont souvent plus sensibles ou plus irréguliers avant les règles. Il peut arriver qu'ils soient légèrement douloureux. Ces changements sont généralement hormonaux et non liés à un cancer.

Vers 50 ans, le tissu glandulaire diminue. Les seins deviennent alors souvent plus souples et plus faciles à examiner.

À quelle fréquence faire un auto-examen ?

Examinez vos seins une fois par mois. Choisissez un moment fixe, par exemple en fin de mois. Si vous avez vos règles, faites-le juste après. Les seins sont alors plus souples et moins irréguliers.

Que faire si vous remarquez un changement ?

Si vous remarquez une anomalie, contactez un médecin pour vous faire examiner. Dans la majorité des cas, il ne s’agit pas d’un cancer, mais il est important de vérifier pour être rassurée.

Quelle est la fréquence du cancer du sein ?

1 femme sur 9 développe un cancer du sein avant l'âge de 75 ans. Parmi elles, 8 sur 10 survivent à la maladie. Un diagnostic précoce améliore nettement les chances d'évolution favorable.

Dois-je examiner mes seins même si j'ai passé une mammographie ?

Oui. La mammographie et l'auto-examen sont complémentaires. Environ 1 tumeur sur 10 n’est pas visible à la mammographie, mais peut être détectée par palpation.

Ces deux méthodes sont essentielles et complémentaires en vue d'un dépistage précoce.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez consulter rapidement et sans rendez-vous un médecin généraliste agréé par vidéo si vous constatez un changement au niveau de votre poitrine. Vous recevrez un avis professionnel et saurez si des examens complémentaires sont nécessaires, comme une mammographie ou une consultation spécialisée.

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