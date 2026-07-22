Wat doen tegen zomerbeten en -steken?
21 juli 2026
Gestoken door een wesp, verbrand door een kwal of gebeten door een teek? Hier lees je wat je zelf kunt doen om klachten te verlichten en wanneer je beter medische hulp zoekt.
Steken en beten horen bij de zomer. Ze kunnen jeuk veroorzaken, soms zwelling, en in het ergste geval een heftige reactie die medische hulp vereist. Hieronder lees je wat je zelf kunt doen om klachten te verlichten.
Wespen- of bijensteek
Een steek van een wesp of bij doet meestal meteen pijn. Daarna kunnen roodheid en een lichte zwelling ontstaan. Dit kun je doen:
- Zit de angel nog in je huid? Verwijder hem voorzichtig door er met je nagel of een schoon mesje langs te schrapen.
- Koel de plek om pijn en jeuk te verminderen (bijvoorbeeld met een ijspak in een doek).
- Gebruik eventueel een plaatselijk verdovende gel of een vrij verkrijgbare cortisoncrème.
- Neem een pijnstiller als de pijn hevig is.
- Probeer niet te krabben.
Verbrand door een kwal
De oorkwal, herkenbaar aan de vier ringen, veroorzaakt geen brandwonden. Andere soorten kwallen hebben lange tentakels met netelcellen die gif bevatten. Bij aanraking barsten deze cellen en schieten er kleine draadjes met weerhaakjes in je huid, die gif afgeven. Dit kan een branderig gevoel, jeuk, zwelling, roodheid en pijn veroorzaken. Je kunt ook last krijgen van misselijkheid, braken of oppervlakkige brandwonden. Dit kun je doen:
- Probeer de draden weg te spoelen met water (bij voorkeur zeewater) of schraap ze weg met een schone plastic schep of een creditcard. Wrijf niet met een handdoek, want dan kan er meer gif vrijkomen.
- Blijf spoelen om de jeuk te verminderen.
- Neem een vrij verkrijgbare pijnstiller als de pijn hevig is.
- Smeer een vrij verkrijgbare cortisoncrème om de reactie te verminderen en jeuk en pijn te verlichten.
In het buitenland komen kwallen voor die levensbedreigende reacties kunnen veroorzaken. Word je daar gestoken en krijg je een hevige reactie, zoek dan meteen medische hulp.
Muggenbeet
Een muggenbeet zorgt meestal voor zwelling en hevige jeuk. Hoe sterk je reageert, verschilt van persoon tot persoon. Dit kun je doen:
- Probeer niet te krabben.
- Gebruik hydrocortisoncrème of een verdovende zalf zoals xylocaïne om de jeuk te verminderen.
- Koel de plek met een ijsblokje.
- Breng gekoelde aloëveragel aan om de huid te kalmeren.
- Neem eventueel antihistaminica om zwelling en jeuk te verminderen.
Tekenbeet
Ben je in een omgeving geweest waar teken voorkomen? Controleer dan ’s avonds je hele lichaam. Heb je een teek, verwijder die dan zo snel mogelijk. Ga als volgt te werk:
- Gebruik bij voorkeur een tekentang of pincet.
- Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem er recht uit. Trek langzaam zodat de kans groter is dat je de hele teek verwijdert.
- Als er een deel van de teek achterblijft, kun je dat laten zitten.
- Was de plek met water en zeep of een desinfecterend middel.
Houd de plek rond de tekenbeet de komende 4 weken goed in de gaten om te zien of je een reactie krijgt die op borreliose kan wijzen. Let goed op symptomen van lyme.
Wat moet ik doen bij heftige reacties?
Meestal zijn insectenbeten en -steken ongevaarlijk en verdwijnen ze met zelfzorg. Krijg je toch een heftige reactie na een beet of steek, zoek dan medische hulp.
Zoek onmiddellijk medische hulp als je:
- allergisch bent voor wespen-, bijen- of hommelsteken en bent gestoken
- in de mond of keel bent gestoken
- zwelling in de keel of ademhalingsproblemen krijgt
- oogklachten krijgt na contact met een kwal
- duizelig bent, koorts krijgt of je erg ziek voelt
- meerdere steken hebt en ernstige zwellingen krijgt
Gerelateerde artikels
- Je kijkt er weken naar uit. De deadlines zijn gehaald, de out-of-office staat aan en eindelijk is het tijd om te ontspannen. En net dan... voel je je ziek, moe of griepiger. Toeval? Niet helemaal. Als je dit herkent, ben je niet alleen. Vrijetijdsziekte komt vaker voor dan je denkt en heeft alles te maken met hoe je lichaam omgaat met stress en ontspanning.
24 juni 2026
Welke reisvaccins heb je nodig voor het buitenland?Een reis plannen betekent denken aan je vlucht, je verblijf en je bagage, maar ook je gezondheid verdient aandacht. In sommige landen circuleren infectieziekten die in België zelden voorkomen. Je lichaam heeft hier vaak geen natuurlijke weerstand tegen. Zonder bescherming kan een besmetting ernstig verlopen. Bovendien kan je bij terugkeer onbewust anderen blootstellen aan bepaalde infecties.
15 juni 2026
Checklist voor je reisapotheekOf je nu een backpacker bent die de wereld rondreist dan wel een gezinsvakantie gepland hebt, een goed uitgeruste reisapotheek is essentieel. Het kan namelijk het verschil maken tussen genieten van je vakantie en af te rekenen hebben met gezondheidsproblemen onderweg. Hier zijn enkele tips over wat je moet meenemen op reis.
20 mei 2026
6 mythes over zonnenDe zomer is aangebroken en veel mensen genieten van de zon, maar maken zich ook zorgen. Kun je verbranden als je in de schaduw zit? Blokkeert zonnebrandcrème de heilzame vitamine D? Dermatoloog Anne Wetter ontkracht de zes meest voorkomende mythes over de zon.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.