Wat doen tegen zomerbeten en -steken?

Wespen- of bijensteek

Een steek van een wesp of bij doet meestal meteen pijn. Daarna kunnen roodheid en een lichte zwelling ontstaan. Dit kun je doen:

Zit de angel nog in je huid? Verwijder hem voorzichtig door er met je nagel of een schoon mesje langs te schrapen.

hem voorzichtig door er langs te schrapen. Koel de plek om pijn en jeuk te verminderen (bijvoorbeeld met een ijspak in een doek).

Gebruik eventueel een plaatselijk verdovende gel of een vrij verkrijgbare cortisoncrème .

of een vrij verkrijgbare . Neem een pijnstiller als de pijn hevig is.

als de pijn hevig is. Probeer niet te krabben.

Verbrand door een kwal

De oorkwal, herkenbaar aan de vier ringen, veroorzaakt geen brandwonden. Andere soorten kwallen hebben lange tentakels met netelcellen die gif bevatten. Bij aanraking barsten deze cellen en schieten er kleine draadjes met weerhaakjes in je huid, die gif afgeven. Dit kan een branderig gevoel, jeuk, zwelling, roodheid en pijn veroorzaken. Je kunt ook last krijgen van misselijkheid, braken of oppervlakkige brandwonden. Dit kun je doen:

Probeer de draden weg te spoelen met water (bij voorkeur zeewater) of schraap ze weg met een schone plastic schep of een creditcard. Wrijf niet met een handdoek, want dan kan er meer gif vrijkomen.

(bij voorkeur zeewater) of met een schone plastic schep of een creditcard. Wrijf niet met een handdoek, want dan kan er meer gif vrijkomen. Blijf spoelen om de jeuk te verminderen.

om de jeuk te verminderen. Neem een vrij verkrijgbare pijnstiller als de pijn hevig is.

als de pijn hevig is. Smeer een vrij verkrijgbare cortisoncrème om de reactie te verminderen en jeuk en pijn te verlichten.

In het buitenland komen kwallen voor die levensbedreigende reacties kunnen veroorzaken. Word je daar gestoken en krijg je een hevige reactie, zoek dan meteen medische hulp.

Muggenbeet

Een muggenbeet zorgt meestal voor zwelling en hevige jeuk. Hoe sterk je reageert, verschilt van persoon tot persoon. Dit kun je doen:

Probeer niet te krabben .

. Gebruik hydrocortisoncrème of een verdovende zalf zoals xylocaïne om de jeuk te verminderen.

of een om de jeuk te verminderen. Koel de plek met een ijsblokje .

. Breng gekoelde aloëveragel aan om de huid te kalmeren.

aan om de huid te kalmeren. Neem eventueel antihistaminica om zwelling en jeuk te verminderen.

Tekenbeet

Ben je in een omgeving geweest waar teken voorkomen? Controleer dan ’s avonds je hele lichaam. Heb je een teek, verwijder die dan zo snel mogelijk. Ga als volgt te werk:

Gebruik bij voorkeur een tekentang of pincet.

Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem er recht uit . Trek langzaam zodat de kans groter is dat je de hele teek verwijdert.

. Trek zodat de kans groter is dat je de hele teek verwijdert. Als er een deel van de teek achterblijft, kun je dat laten zitten.

Was de plek met water en zeep of een desinfecterend middel.

Houd de plek rond de tekenbeet de komende 4 weken goed in de gaten om te zien of je een reactie krijgt die op borreliose kan wijzen. Let goed op symptomen van lyme .



Wat moet ik doen bij heftige reacties?

Meestal zijn insectenbeten en -steken ongevaarlijk en verdwijnen ze met zelfzorg. Krijg je toch een heftige reactie na een beet of steek, zoek dan medische hulp.

Zoek onmiddellijk medische hulp als je:

allergisch bent voor wespen-, bijen- of hommelsteken en bent gestoken

bent voor wespen-, bijen- of hommelsteken en bent gestoken in de mond of keel bent gestoken

bent gestoken zwelling in de keel of ademhalingsproblemen krijgt

of krijgt oogklachten krijgt na contact met een kwal

krijgt na contact met een kwal duizelig bent, koorts krijgt of je erg ziek voelt

bent, krijgt of je erg ziek voelt meerdere steken hebt en ernstige zwellingen krijgt

Krijg snel hulp in de Doktr app