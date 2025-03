Kunnen 5.000 stappen net zo goed zijn als 10.000?

Wat zegt onderzoek over stappen en gezondheid?

Lichaamsbeweging en wandelen doen wonderen voor je gezondheid, dat weet iedereen wel. 10.000 stappen wordt vaak als gezondheidsdoel gesteld. Maar kunnen minder stappen hetzelfde effect hebben, of moet je nog hoger mikken? En maakt het uit hoe je wandelt? Dit zijn enkele van de vragen die een groep Britse onderzoekers wilde beantwoorden.

Hun studie is gebaseerd op de stapgegevens van 78.500 gezonde mensen die zeven dagen lang een stappenteller gebruikten. Ergens tussen de zeven en negen jaar later volgden de onderzoekers dezelfde mensen om te zien hoe het nu met ze gaat. De resultaten tonen duidelijk aan dat mensen die meer stappen zetten een lager risico hebben op kanker, minder kans lopen te overlijden aan hart- en vaatziekten en gemiddeld langer leven.

Verschillende stappen geven verschillende resultaten

In het onderzoek telden de onderzoekers het totale aantal stappen, maar splitsten ze de stappen ook op in toevallige stappen en stappen met een doel. De toevallige stappen zijn wanneer we gewoon rond het huis lopen, terwijl de doelgerichte stappen bijvoorbeeld zijn wanneer we een stevige wandeling maken.

Uit het onderzoek blijkt dat doelgerichte stappen betere resultaten opleveren en dat ongeveer

5.000 van zulke stappen even goede gezondheidseffecten opleveren als 10.000 totale stappen. Ze telden ook hoeveel stappen er per minuut werden gezet en ontdekten dat degenen die snellere stappen zetten langer leefden en een lager risico op hart- en vaatziekten hadden dan degenen die langzaam stapten.

Elke stap in de goede richting is goed

Er is nu veel onderzoek dat in dezelfde richting wijst - dat een te sedentaire levensstijl er daadwerkelijk voor zorgt dat je vroegtijdig sterft. Samengevat is 10.000 stappen per dag een heel goed doel, maar onderzoek toont ook aan dat elke toename van het aantal stappen gezondheidsvoordelen biedt. Een toename van 1.000 naar 2.000 stappen heeft ook duidelijke resultaten. En waarom zou je niet investeren in het soort stappen dat de beste resultaten geeft: de klassieke stevige wandeling.

Hoe kan Doktr je helpen?

Wil je je gezondheid verbeteren, maar weet je niet waar te beginnen? Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts, zonder afspraak. De dokter kan je helpen met gezondheidsvragen, leefstijladvies en meer.