Hoe herken je gevaarlijke moedervlekken?

Het aantal huidkankers stijgt

Huidkanker is de snelst stijgende kanker in België. Onderzoekers zien ook een toename van het aantal mensen dat voor de tweede keer huidkanker krijgt, iets wat vroeger ongebruikelijker was. De toename van het aantal gevallen is deels te wijten aan een betere opsporing van huidkanker door zorgverleners. Maar dit verklaart niet de hele toename.

Te vaak een verbrande huid

Ondanks de kennis over het verband tussen blootstelling aan de zon en huidkanker, is ons gedrag niet ten goede veranderd. Het is nog steeds gangbaar om vele uren van je vakantie in de zon door te brengen zonder voldoende bescherming. Veel mensen schokken hun huid ook door de onvoorbereide huid plotseling bloot te stellen aan vele uren zon. Het gebruik van een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor kan helpen om de schadelijke effecten van uv-stralen te verminderen.

Vroeger was het gebruikelijker om vanaf de lente veel buiten te zijn en je huid aan steeds meer zon bloot te stellen. Het was ook gebruikelijker om zomerkleding te dragen die de huid meer bedekte. Het is een manier van omgaan met de zon waar we onze weg naar terug zouden moeten vinden.

Waarschuwingssignalen van moedervlekken

Huidkanker verschijnt meestal op de delen van de huid die aan de zon worden blootgesteld, zoals de benen en de rug. Er zijn verschillende soorten moedervlekken. Moedervlekken zijn bruine of zwarte vlekken die extra pigment bevatten. In zeldzame gevallen kunnen ze zich ontwikkelen tot huidkanker.

Door je huid regelmatig te controleren, kun je zien of je nieuwe moedervlekken krijgt of dat oude er anders gaan uitzien. Dit is vooral belangrijk als je familieleden hebt die huidkanker hebben gehad, als je snel verbrandt, als je een rode en lichte huid hebt of als je veel sproeten of moedervlekken op je huid hebt.

Zoek medische hulp als je een oude moedervlek hebt die:

Van vorm, kleur, grootte of uiterlijk verandert

Jeukt of bloedt

Verandert zodat ze een wondje wordt

Zo zit dat ze tegen kleding aanschuurt, bijvoorbeeld bij de tailleband van een broek of een bh-bandje.

Je moet ook medische hulp zoeken als je nieuwe moedervlekken krijgt die:

Verschillende kleuren hebben op dezelfde plek

Ongelijke randen hebben

Een zeer onregelmatige vorm hebben

Hoe kan Doktr je helpen?

Twijfel je over een moedervlek of merk je veranderingen op? Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. Onze artsen kunnen je helpen beoordelen of verder onderzoek nodig is, zodat je zonder zorgen de juiste stappen zet voor je gezondheid.