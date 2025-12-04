Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. en Doktr bundelen krachten voor toegankelijke digitale zorg

Toegankelijke digitale zorg voor werknemers

Dankzij deze samenwerking krijgen werknemers via hun gezondheidsverzekering directe toegang tot video-consultaties met zorgvuldig gescreende zorgverleners, waaronder huisartsen en psychologen, in de Doktr-app. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van self-care content zoals medisch gevalideerde informatie en zelftesten.

We zijn verheugd Allianz en Vanbreda te ondersteunen met digitale zorgverlening naar hun klanten en verzekerden in België. Deze samenwerking zorgt voor een evolutie naar meer toegankelijke, kwalitatieve zorg voor werknemers. Jan Van Wijnendaele, managing director, bij Doktr

Met deze samenwerking zetten Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. en Doktr een innovatieve stap richting een toekomst waarin digitale zorg een vanzelfsprekend onderdeel is van het welzijnsbeleid op de werkvloer.

Probeer de Doktr-app zelf uit