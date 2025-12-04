Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. en Doktr bundelen krachten voor toegankelijke digitale zorg
4 december 2025
Brussel – Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. en Doktr breiden hun samenwerking verder uit om digitale zorg toegankelijker te maken voor duizenden werknemers in België. Via verzekeringen zetten Allianz als verzekeraar en Vanbreda als beheerder in op welzijn van werknemers en hun gezinsleden, met Doktr als digitale zorgpartner.
Toegankelijke digitale zorg voor werknemers
Dankzij deze samenwerking krijgen werknemers via hun gezondheidsverzekering directe toegang tot video-consultaties met zorgvuldig gescreende zorgverleners, waaronder huisartsen en psychologen, in de Doktr-app. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van self-care content zoals medisch gevalideerde informatie en zelftesten.
Jan Van Wijnendaele, managing director, bij DoktrWe zijn verheugd Allianz en Vanbreda te ondersteunen met digitale zorgverlening naar hun klanten en verzekerden in België. Deze samenwerking zorgt voor een evolutie naar meer toegankelijke, kwalitatieve zorg voor werknemers.
Met deze samenwerking zetten Vanbreda Risk & Benefits, Allianz Benelux N.V. en Doktr een innovatieve stap richting een toekomst waarin digitale zorg een vanzelfsprekend onderdeel is van het welzijnsbeleid op de werkvloer.
Gerelateerde artikels
- AG vervoegt Proximus, de Christelijke Mutualiteit en Solidaris als aandeelhouder Brussel - Om het aandeelhouderschap te versterken neemt AG, leider op de Belgische verzekeringsmarkt, een belang in de Belgische videoconsultatie-app Doktr. Proximus, dat de Doktr-app in 2021 lanceerde, neemt ook deel aan deze investering. Samen met CM Gezondheidsfonds en Solidaris zijn er nu 4 grote Belgische spelers op het gebied van gezondheid en economie die geloven in en investeren in de ontwikkeling van een hybride zorgmodel. De afronding van deze transactie, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bevoegde regelgevende instanties, wordt in de komende weken verwacht.
8 oktober 2024
Doktr-app breidt uit met online psychologenEen cruciale stap voor Doktr als pionier in teleconsultaties Doktr breidt verder uit. Vanaf nu kunnen gebruikers van de Doktr-app niet alleen rekenen op snelle medische zorg van een huisarts, maar ook op professionele psychologische ondersteuning in beide landstalen. Dit is een belangrijke stap in de evolutie van Doktr, dat complete zorg en ondersteuning mogelijk wil maken voor zowel lichamelijke als geestelijke problemen, precies wanneer het nodig is.
18 september 2024
Begeleiding terug-naar-werk-coördinator nu ook digitaal bij CMLeden van CM Gezondheidsfonds die arbeidsongeschikt zijn, kunnen voortaan ook digitaal in gesprek gaan met een terug-naar-werk-coördinator van de mutualiteit. CM sloeg daarvoor de handen in elkaar met de digitale gezondheidsdienstverlener Doktr. “We willen de terugkeer naar werk zo laagdrempelig mogelijk maken”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.
13 september 2024
Meer dan helft Belgen staat open voor videoconsultatie met huisartsDalende beschikbaarheid huisartsen noopt tot aanpassing gedrag Een dringende afspraak maken bij je huisarts? Of überhaupt nog een huisarts vinden die nieuwe patiënten aanvaardt? Het is vandaag helaas geen evidentie meer in ons land. In heel wat Europese landen vormt videoconsultatie vandaag al een deel van oplossing voor deze problematiek. Maar België hinkt nog achterop. Goed nieuws echter: meer dan de helft van de Belgen geeft ondertussen aan er al open voor te staan, zo blijkt uit de enquête[1] die werd uitgevoerd in opdracht van Doktr, de Belgische videoconsultatie-app, en AG Insurance, de Belgische marktleider in groepsverzekeringen. Op korte termijn kunnen videoconsultaties ook in België de druk op de gezondheidszorg mee helpen verlichten, en zo de toegang tot medische zorg vereenvoudigen.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.