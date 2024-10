Doktr-app breidt uit met online psychologen

Bredere uitrol van de Doktr-app

Doktr breidt haar diensten uit met Nederlandstalige psychologen om in te spelen op de toename van mentale gezondheidsproblemen in het land. Terwijl Franstalige gebruikers al sinds begin dit jaar toegang hadden tot mentale ondersteuning via Doktr, kunnen Nederlandstalige gebruikers vanaf nu ook terecht bij deskundige psychologen in hun eigen taal. Dit initiatief komt op een kritiek moment, gezien de zorgwekkende cijfers die de staat van mentaal welzijn in Vlaanderen onthullen.

Antwoord op een groeiende crisis

De cijfers van Zorgnet-Icuro zijn duidelijk: maar liefst 22% van de Vlamingen heeft af te rekenen met een psychische stoornis zoals angst of depressie. Uit de gezondheidsenquête van Sciensano blijkt zelfs dat de groep Vlamingen die psychische problemen ervaart met of zonder formele diagnose nog groter is, met name 33%, terwijl de wachttijden voor psychologische zorg langer zijn dan ooit.

Met de toevoeging van de mogelijkheid om via videoconsultatie snel in contact te komen met een psycholoog, wil Doktr de drempel nu verlagen om hulp te zoeken. Geen wachttijden, geen verplaatsingen, gewoon vanuit je eigen comfortabele plek een gesprek aangaan met een psycholoog.

Geen maandenlange wachttijden meer

Wie vandaag om psychologische ondersteuning vraagt, moet rekening houden met een gemiddelde wachttijd van zes maanden. De wachtlijsten die al lang waren, worden alleen maar langer. Doktr doorbreekt dit patroon door direct toegang te bieden tot psychologen via videoconsultaties. De meeste Doktr-gebruikers kunnen binnen enkele dagen geholpen worden door een psycholoog.

De psychologen die paraat staan voor consultaties via de Doktr-app, zijn bovendien zorgvuldig geselecteerd op basis van hun professionele kwalificaties en erkende expertise. De sessies zijn volledig vertrouwelijk en goed beveiligd, zodat gebruikers met een gerust hart kunnen praten over hun zorgen en problemen.

Met de toevoeging van psychologen aan onze service, willen we het voor mensen eenvoudiger maken om op het juiste moment hulp te zoeken. Dit initiatief helpt wachttijden te verkorten en biedt een laagdrempelige manier om psychologische ondersteuning te krijgen, zonder dat men fysiek aanwezig hoeft te zijn. Inzetten op mentaal welzijn is een volgende stap in onze evolutie. Jan Van Wijnendaele, Managing Director bij Doktr

Mentale zorg op de werkvloer

Doktr is er niet alleen voor individuele gebruikers. Het is ook een waardevolle bron voor bedrijven en organisaties die het welzijn van hun werknemers preventief en curatief willen verbeteren. Door samen te werken met Doktr, bieden werkgevers hun werknemers direct toegang tot psychologische zorg, wat een aanzienlijke impact heeft op het welzijn, de productiviteit en het algehele werkklimaat.

Proximus gaat hiermee meteen aan de slag en stelt als eerste de psychologische dienst van Doktr ter beschikking van zijn werknemers. Het bedrijf start een pilootproject waarbij medewerkers op een laagdrempelige manier met een psycholoog kunnen spreken via Doktr.

Doktr en Proximus zijn ervan overtuigd dat dergelijke initiatieven het welzijn van de medewerkers ten goede komen. Het pilootproject beoogt dan ook andere bedrijven te inspireren en te sensibiliseren rond mentaal welzijn en re-integratie. Dit is meer dan welkom in België, aangezien maar liefst 36% van de gevallen van langdurig ziekteverzuim te wijten zijn aan psychische stoornissen.

Contact Doktr

Mathias Closset - mathias.closset@doktr.be

Over Doktr

Doktr is een Belgische digitale dienstverlener in de gezondheidszorg en maakt videoconsultaties tussen gebruikers en zorgverleners mogelijk op een toegankelijke, veilige en gebruiksvriendelijke manier. Het videoconsultatieplatform werd in mei 2021 door Proximus gelanceerd en onderscheidt zich door extreem gebruiksgemak voor zowel de arts als de patiënt. Sinds maart 2022 zetten CM/MC en Solidaris mee hun schouders onder Doktr om bij te dragen tot de uitbouw van een toekomstgericht hybride zorgmodel. Inmiddels telt de app meer dan 375.000 downloads en 120.000 geregistreerde gebruikers.