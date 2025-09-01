AG en Proximus slaan de handen in elkaar en investeren in Belgisch videoconsultatieplatform Doktr

1 op 2 Belgen klaar voor videoconsultatie in context waar geneeskunde onder druk staat

De toegang tot huisartsen staat in bepaalde regio's van België al enkele jaren onder druk. Volgens de meest recente cijfers van het RIZIV vallen 117 Vlaamse gemeenten van de 300 gemeenten onder de term huisartsarm. Dat komt neer op bijna 40% van Vlaanderen.[1] Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is de situatie zorgwekkend. Bovendien blijkt uit een analyse van Domus Medica dat het werkelijke aantal beschikbare huisartsen in sommige gemeenten 20 tot 30% lager ligt dan de officiële cijfers doen vermoeden, onder meer door deeltijdswerk of inactieve artsen. Dit wijst op een structureel probleem in de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Het wordt steeds moeilijker om een huisarts te vinden die überhaupt nog nieuwe patiënten aanvaardt of om snel een afspraak te maken.

Videoconsultaties, een deel van de oplossing

Uit een studie van Doktr en AG [2] blijkt dat bijna de helft van de Belgen openstaat voor videoconsultatie als aanvulling op fysieke zorg. En de mensen die het uitproberen zijn over het algemeen overtuigd:

Maar liefst 97% van de Doktr-gebruikers zegt tevreden te zijn over hun ervaring.

Sinds de lancering van de app zijn er al meer dan 400.000 downloads geregistreerd.

Het aantal consultaties via de Doktr-app (huisartsen en psychologen) stijgt jaar na jaar.

Concreet investeren in een hybride zorgmodel

Omdat AG gelooft in de toekomst van hybride gezondheidszorg en na enkele jaren van succesvolle samenwerking, kondigt de verzekeraar vandaag zijn concrete investering in Doktr en in de ontwikkeling van videoconsultatie in België aan. AG toont hiermee zijn overtuiging dat teleconsultatie een flexibele en intelligente aanvulling kan zijn op fysieke consultaties in de eerstelijnszorg, niet alleen bij huisartsen maar ook bij andere zorgverleners zoals psychologen.

Doktr, Proximus, AG, CM Gezondheidsfonds en Solidaris geloven sterk in het ondersteunen en versterken van de eerstelijnszorg via digitale videoconsultaties, als complementaire oplossing, niet als vervanging.

" Ik ben bijzonder trots te kunnen aankondigen dat AG een belang neemt in Doktr. We geloven al jaren in videoconsultaties als een manier om traditionele doktersbezoeken te ondersteunen. En Doktr maakt al sinds 2022 deel uit van ons aanbod. Door aandeelhouder te worden van deze 100% Belgische start-up, samen met andere grote Belgische spelers in technologie en gezondheidszorg, kunnen we de versnelling van hybride zorgverlening in België ondersteunen. Het is onze ambitie om een speler te zijn in innovatie in de gezondheidszorg, door ons te richten op praktische, toegankelijke digitale oplossingen." Benoit Halbart, Managing Director Employee Benefits / Health Care AG Insurance

"Door mee te investeren bevestigt Proximus zijn vertrouwen in het potentieel van Doktr en in de toekomst van hybride gezondheidszorg. Sinds we de app gelanceerd hebben, is onze ambitie duidelijk: technologie gebruiken om de druk op de gezondheidszorg te verlichten, en zo de toegang tot medische zorg vereenvoudigen. Dankzij artificiële intelligentie en een beveiligd platform laat Doktr nu al duizenden Belgen toe om snel en waar ze zich ook bevinden een zorgprofessional te raadplegen. Deze investering is een nieuwe fase in ons streven naar een digitaal, inclusief en duurzaam ecosysteem voor de gezondheidszorg." Renaud Tilmans, Enterprise Telco Services & Ops Lead bij Proximus

"We blijven ons inzetten om de toegang tot de eerstelijnszorg zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Videoconsultaties kunnen de toegang tot medische zorg verbeteren daar waar het probleem heel nijpend is, bijvoorbeeld door een lokaal tekort aan huisartsen. Maar videoconsultaties kunnen huisartsen en patiënten ook tijd besparen bij het bespreken van kleine medische problemen die gemakkelijk online kunnen worden opgevolgd. Ze hebben ook hun waarde al bewezen in de psychologische zorg. We zijn dus erg blij met deze samenwerking." Luc Van Gorp, voorzitter van CM Gezondheidsfonds :

"We zijn heel blij met deze samenwerking met AG. Het is een grote stap voorwaarts in onze missie om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen in België. Dankzij ons open ecosysteemmodel blijven we ons richten op de toegankelijkheid van huisartsen en geestelijke gezondheidszorg, maar ook op de gezondheid van werknemers en langdurig zieken." Jan Van Wijnendaele, Managing Director van Doktr

Gedeelde ambities voor de toekomst en de groei van Doktr

Met deze investering zetten de partners zich volledig in voor de verdere groei van Doktr. Meer specifiek streven Doktr en zijn partners ernaar om:

actief te bouwen aan een breed en inclusief ecosysteem voor gezondheidszorg in België door samen te werken met verzekeraars, ziekenfondsen en andere spelers in de welzijns- en gezondheidszorgsector

digitale gezondheidszorg toegankelijk te maken voor alle Belgen

diensten voor werkgevers en hun werknemers uit te breiden, met een focus op preventie, onafhankelijke zorg en langdurig zieken

het digitale platform uit te breiden en te ontwikkelen om zo een optimale ervaring te bieden aan de eindgebruiker - meer bepaald dankzij een ruimer aanbod aan zorgverleners, chatfunctionaliteit en digitale medische triage.

