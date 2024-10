Begeleiding terug-naar-werk-coördinator nu ook digitaal bij CM Gezondheidsfonds

Wie na een lange periode van ziekte opnieuw wil beginnen werken, kan beroep doen op een terug-naar-werk-coördinator van de mutualiteit. Die helpt zoeken naar gepaste begeleiding voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat kan begeleiding zijn bij het zoeken naar aangepast werk, ander werk of het volgen van een opleiding.

Die heroriëntatie is vaak broodnodig. Uit recent CM-onderzoek bleek dat 56 procent van de langdurig zieken van mening is dat hun werk (deels) mee verantwoordelijk is voor hun uitval. Dat is vooral het geval voor mensen die kampen met een burn-out (90 %), of een psychische aandoening (69 %). Ook mensen die kampen met fysieke problemen zoals rugpijn, wijzen vaak (64 %) in de richting van hun job. Volgens de meest recente cijfers zijn er vandaag in ons land meer dan 500.000 mensen langdurig ziek.

Drempelverlagend

CM Gezondheidsfonds introduceert de digitale consulten met de terug-naar-werk-coördinatoren via de Doktr-app, die huisartsen en psychologen vandaag al aanbieden voor online raadplegingen. “Door ook digitale afspraken mogelijk te maken, willen we de drempel verlagen. Voor sommige mensen is een videogesprek praktischer of meer comfortabel”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van CM Gezondheidsfonds.

“We willen een uniek loket zijn voor onze leden in arbeidsongeschiktheid. We begeleiden hen in elke fase zo vlot mogelijk, zowel op het moment dat ze uitvallen, tijdens hun arbeidsongeschiktheid als op het moment dat zij het werk willen en kunnen hervatten,” aldus Van Gorp.

Vandaag zijn er bij CM Gezondheidsfonds 34 terug-naar-werk-coördinatoren aan de slag. Leden van CM die arbeidsongeschikt zijn kunnen op eigen initiatief contact opnemen met een terug-naar-werk-coördinator. Dat kan dus voortaan ook via digitale weg. Daarnaast verwijzen ook adviserend artsen leden door naar een terug-naar-werk-coördinator.

Gratis online consultatie met Doktr

Je kan een afspraak maken met een terug-naar-werk-coördinator via het online-formulier op de site van CM. Wanneer de afspraak is geboekt, registreer je je via de identiteitsapp itsme veilig op de Doktr-app. Wie kiest voor een digitale afspraak, ontvangt alle nodige documenten digitaal. De online consultatie is gratis.

Het videoconsultatieplatform Doktr werd in mei 2021 door Proximus gelanceerd. Meerdere mutualiteiten geven hun leden sindsdien de mogelijkheid om videoconsultaties met huisartsen en psychologen te doen via het platform. De app telt vandaag al 120.000 geregistreerde gebruikers en kent een tevredenheidsscore van 97%.

“Bij Doktr ondersteunen we CM graag in hun overgang naar een hybride model met meer digitale zorg. Met terug-naar-werk-coördinatoren van CM op ons platform, breiden we ons aanbod aan digitale zorgverleners uit en versterken we Doktr als oplossing voor mensen in arbeidsongeschiktheid”, geeft Jan Van Wijnendaele, managing director van Doktr, mee.

Clara Vanmuysen, persverantwoordelijke CM, clara.vanmuysen@cm.be 0498 23 15 99

Jan Van Wijnendaele, Managing director Doktr, jan.van.wijnendaele@doktr.be