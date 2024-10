Soa’s: wanneer moet je je laten testen?

Wat is een soa?

Een soa is een seksueel overdraagbare aandoening of geslachtsziekte. Besmetting gebeurt via vaginale of anale geslachtsgemeenschap. Sommige ziekten kunnen ook via orale seks worden overgedragen.

Belangrijk om chlamydia te behandelen

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening in België en kan behandeld worden met antibiotica.

Als je chlamydia hebt, is het belangrijk om je te laten behandelen, omdat de infectie de eileiders kan aantasten, waardoor het later moeilijk kan zijn om zwanger te worden. Bij mannen kan de bijbal geïnfecteerd raken, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid.

Doordat zowel vrouwen als mannen vaak geen symptomen vertonen, kunnen ze jarenlang chlamydia hebben zonder het te weten. Aangezien dit kan leiden tot onvruchtbaarheid, is het belangrijk om de infectie tijdig op te sporen.

Syfilis toegenomen ondanks de pandemie

Tijdens de pandemiejaren waren er over het algemeen minder besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen, maar syfilis is een soa die de statistieken niet volgde.

Integendeel, het aantal gevallen van syfilis is tijdens de pandemie zelfs gestaag toegenomen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen.

Wanneer moet je je laten testen op soa’s?

Verschillende ziekten gaan gepaard met verschillende soorten symptomen en soms heb je helemaal geen symptomen, ook al ben je besmet.

Het is daarom belangrijk om je te laten testen als je denkt dat je besmet bent. Het advies is om na onbeschermde seks een week te wachten voor je je laat testen, zodat een eventuele ziekte kan worden opgespoord. Bij een vermoeden van hiv moet je je zelfs maanden later laten testen, omdat deze soa niet meteen opspoorbaar is in het bloed.

Laat je testen als je:

onbeschermde seks hebt gehad en er een risico van besmetting bestaat;

seks hebt gehad met iemand die positief werd getest op een soa;

symptomen hebt die zouden kunnen wijzen op een soa, zoals blaren of zweertjes op de geslachtsorganen, pijn in het scrotum, abnormale afscheiding, een branderig gevoel bij het plassen of tussentijds bloedverlies.

Veelvoorkomende symptomen van soa's

Hier kun je meer lezen over verschillende soorten seksueel overdraagbare aandoeningen en de symptomen ervan bij mannen en vrouwen:

Gonorroe (druiper) : veelvoorkomende symptomen zijn vaginale afscheiding, een branderig gevoel bij het plassen, tussentijds vaginaal bloedverlies of pijn in het scrotum.

: veelvoorkomende symptomen zijn vaginale afscheiding, een branderig gevoel bij het plassen, tussentijds vaginaal bloedverlies of pijn in het scrotum. Hepatitis B : symptomen kunnen sterk variëren, maar zijn vaak afwezig. In een vroeg stadium kan het gaan om algemene infectiesymptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en pijn in het lichaam. Na ongeveer een week kunnen een gelige kleur in het wit van de ogen en de huid, donkere urine en lichtgekleurde ontlasting optreden.

: symptomen kunnen sterk variëren, maar zijn vaak afwezig. In een vroeg stadium kan het gaan om algemene infectiesymptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en pijn in het lichaam. Na ongeveer een week kunnen een gelige kleur in het wit van de ogen en de huid, donkere urine en lichtgekleurde ontlasting optreden. Genitale herpes : branderig gevoel bij het plassen, blaasjes en zweertjes in het genitale gebied.

: branderig gevoel bij het plassen, blaasjes en zweertjes in het genitale gebied. Hiv : in een vroeg stadium is hiv niet gemakkelijk op te sporen. Latere symptomen, zoals tumoren, ernstige infecties, huiduitslag en vermoeidheid, zijn te wijten aan een verzwakt immuunsysteem.

: in een vroeg stadium is hiv niet gemakkelijk op te sporen. Latere symptomen, zoals tumoren, ernstige infecties, huiduitslag en vermoeidheid, zijn te wijten aan een verzwakt immuunsysteem. HPV : een virus dat genitale wratten kan veroorzaken. Veel mensen zijn asymptomatische dragers van het virus.

: een virus dat genitale wratten kan veroorzaken. Veel mensen zijn asymptomatische dragers van het virus. Chlamydia : veelvoorkomende symptomen zijn een branderig gevoel bij het plassen, vaginale afscheiding en bloedverlies.

: veelvoorkomende symptomen zijn een branderig gevoel bij het plassen, vaginale afscheiding en bloedverlies. Mycoplasma in het genitale gebied : een branderig gevoel bij het plassen, jeuk, afscheiding, en bloedverlies zijn enkele van de symptomen.

: een branderig gevoel bij het plassen, jeuk, afscheiding, en bloedverlies zijn enkele van de symptomen. Syfilis: een veelvoorkomend teken zijn zweertjes op de geslachtsorganen, rond de anus of mond.

Let op: veel patiënten die besmet zijn met een soa zijn lange tijd asymptomatisch.

Hoe kan Doktr je helpen?

De erkende Belgische artsen op de Doktr-app kunnen je risico op besmetting inschatten, bepalen of een test nodig is en hoe en wanneer je deze test het beste laat uitvoeren. Ze kunnen je symptomen beoordelen en eventueel het advies geven om contact op te nemen met personen die je mogelijks besmet hebt.

Indien nodig, verwijzen ze je door naar een fysieke huisarts, gynaecoloog of testcentrum in België voor een soa-test. Elke arts is gebonden aan het beroepsgeheim en mag aan niemand (ook niet aan je partner) vertellen dat je je hebt laten testen.

Krijg snel hulp in de Doktr-app