HPV (Humaan papillomavirus)

HPV of humaan papillomavirus is een veelvoorkomend virus dat in honderden varianten voorkomt. Sommige van deze varianten kunnen celveranderingen veroorzaken, zoals in de baarmoederhals, die het risico op het ontwikkelen van kanker verhogen. Sommige andere varianten van het HPV-virus kunnen genitale wratten veroorzaken.