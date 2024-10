8 mythes over erectiestoornissen

1. Erectiestoornissen komen alleen voor bij mannen boven de 70 jaar

Erectiestoornissen doen zich vaker voor naarmate je ouder wordt, maar kunnen op elke leeftijd voorkomen. Ze treffen ongeveer de helft van de mannen tussen 40 en 70 jaar.

2. Moeite met het krijgen van een erectie is een natuurlijk verschijnsel wanneer je ouder wordt

Het is waar dat bepaalde functies veranderen naarmate je ouder wordt. Een erectie kan meer tijd vragen, meer directe stimulatie vereisen en niet zo hard zijn als toen je jonger was. Sommige mannen vinden dat hun orgasmes minder intens zijn en dat het langer duurt om weer een erectie te krijgen na een orgasme. Hoewel het normaal is dat het lichaam verandert met de leeftijd, is constant moeite hebben om een erectie te krijgen of te behouden geen natuurlijk aspect van ouder worden.

3. Erectiestoornissen zijn vervelend, maar niet gevaarlijk

Erectiestoornissen die geleidelijk ontstaan, kunnen een vroeg teken zijn van andere ernstige ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of een beroerte. Om een erectie te krijgen, heb je gezonde bloedvaten nodig.

Een man met beginnende hart- en vaatproblemen kan al lang last hebben van erectiestoornissen voor er symptomen van een hartaandoening optreden. Dit komt doordat de bloedvaten in de penis kleiner zijn dan die in het hart, waardoor problemen eerder kunnen optreden. Daarom is het raadzaam om je te laten testen op hoge bloeddruk, hoge bloedsuiker, hartaandoeningen en diabetes als je erectieproblemen hebt.

4. Erectiestoornissen worden veroorzaakt door een probleem met je penis

Een erectie is een complexe interactie tussen de hersenen, de bloedvaten en het zenuwstelsel. Daarnaast zijn adequate hormoonspiegels nodig. Er zijn dus veel factoren die deze stoornis kunnen veroorzaken en die niets met de penis zelf te maken hebben.

5. Je hebt een erectiestoornis omdat je je niet voldoende aangetrokken voelt tot je partner

Als je van je partner houdt en het fijn vindt om hem/haar te kussen en te strelen, hebben je erectieproblemen waarschijnlijk een andere oorzaak.

6. De problemen zitten alleen in je hoofd

Erectiestoornissen kunnen mentale of fysieke oorzaken hebben, of een combinatie van beide. Als je doorgaans gemakkelijk een erectie krijgt, bijvoorbeeld wanneer je masturbeert, is de oorzaak vaak psychologisch. Een erectiestoornis kan worden veroorzaakt door stress, vermoeidheid, angst of nervositeit door eerdere negatieve ervaringen. Erectiestoornissen die geleidelijk optreden, hebben vaak fysieke oorzaken. Vasculaire problemen zijn een frequente oorzaak.

7. Het is beter om er niet over te praten, dat maakt het alleen maar erger

Als je erectieproblemen aanhouden, is het raadzaam om een arts te raadplegen. Als je een relatie hebt, is het een goed idee om je problemen te bespreken met je partner. Dat maakt de zaken niet moeilijker, integendeel. Het is zelfs beter om je gedachten en zorgen niet voor jezelf te houden. Je partner zou kunnen denken dat je je niet meer zo sterk aangetrokken voelt, wat een gevoel van onzekerheid kan veroorzaken en uiteindelijk afstand tussen jullie kan creëren.

8. Medicatie is de enige manier om erectiestoornissen te behandelen

Er zijn verschillende manieren om erectiestoornissen te behandelen, afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Het is waar dat medicatie voor sommige mensen een goede optie is, terwijl anderen baat hebben bij eenvoudige mechanische hulpmiddelen of gesprekstherapie. Voor een klein aantal mensen is chirurgie de beste oplossing.

