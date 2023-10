Wat is een seizoensgebonden depressie (SAD)?

Sommige mensen krijgen te kampen een depressie die samenhangt met veranderingen in de hoeveelheid licht. De symptomen beginnen en eindigen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Dit wordt ook wel Seasonal Affective Disorder (SAD) of seizoensgebonden depressie genoemd. De diagnose wordt pas gesteld als je minstens twee jaar na elkaar klachten krijgt.

Meestal doen de symptomen zich voor in de herfst en houden ze aan gedurende de wintermaanden, waarna ze verdwijnen in de lichtrijkere maanden van de lente.

Wat is de oorzaak van een seizoensgebonden depressie (SAD)?

Het is niet bekend waarom sommige mensen aan dit type depressie lijden, maar er lijkt een verband te zijn met sterke veranderingen in donker en licht. De diagnose komt bijvoorbeeld zelden voor in landen rond de evenaar en vaker in landen ver ten noorden of ten zuiden ervan.

In het najaar wordt het vroeger donker. De zon komt ook later op en geeft minder licht. Het lichaam past zich aan door de aanmaak van het hormoon melatonine. Dit heeft invloed op je dag- en nachtritme (biologische klok), je slaap en je stemming.

De problemen beginnen meestal op jongvolwassen leeftijd.

Wat zijn de symptomen van een seizoensgebonden depressie (SAD)?

De symptomen van een seizoensgebonden depressie zijn vergelijkbaar met die van een gewone depressie.

Het kan onder meer gaan om:

Een somber humeur dat elke dag of bijna elke dag aanhoudt

Concentratieproblemen

Laag energieniveau

Moeite om dingen gedaan te krijgen

Gevoel van hopeloosheid, waardeloosheid of schaamte

Verzwakt immuunsysteem, waardoor je gemakkelijker ziek wordt

Desinteresse in dingen die normaal interessant lijken

Een belangrijk verschil is dat seizoensgebonden depressie elk jaar op ongeveer hetzelfde moment begint en eindigt.

Symptomen van een winterdepressie

Dit zijn symptomen die vaker voorkomen bij depressies die in de herfst beginnen en in de winter aanhouden:

Toegenomen behoefte aan slaap en moeite om 's ochtends op te staan, zelfs na een lange nachtrust

Toegenomen eetlust en een sterker verlangen naar suiker en koolhydraten

Gewichtstoename

Extreem vermoeid gevoel en gebrek aan energie

Wat kun je zelf doen tegen SAD?

Wanneer een somber humeur overgaat in een depressie, is het belangrijk om behandeling te zoeken. Je kunt niet alle symptomen alleen behandelen en er is hulp beschikbaar.

Bij een depressie is het gemakkelijk om je dagelijkse routines te verliezen, waardoor de problemen verergeren. Het komt ook vaak voor dat je passiever in het dagelijkse leven staat. We denken misschien dat we onze depressie kunnen laten rusten, maar in feite maakt dit het alleen maar erger.

Veel mensen blijven gekluisterd aan een scherm, zoals computer of smartphone, en vinden het moeilijk om iets actiefs te doen. Dit gebrek aan energie kan ervoor zorgen dat we activiteiten achterwege laten waar we ons normaal gesproken goed bij voelen. Dit voelt misschien goed op het moment zelf, maar levert op termijn geen positieve energie. In plaats daarvan wordt het een vicieuze spiraal van toenemende passiviteit en depressie.

Hier enkele ideeën die soelaas kunnen brengen:

Zonlicht. Het is heel belangrijk om elke dag naar buiten te gaan tijdens de lichtrijke uren. Bij voorkeur in combinatie met lichaamsbeweging, zoals wandelen.

Het is heel belangrijk om elke dag naar buiten te gaan tijdens de lichtrijke uren. Bij voorkeur in combinatie met lichaamsbeweging, zoals wandelen. Lichaamsbeweging. Regelmatig bewegen, drie keer per week minstens dertig minuten, bij voorkeur buiten.

Regelmatig bewegen, drie keer per week minstens dertig minuten, bij voorkeur buiten. Vermijd alcohol. Alcohol kan de symptomen verergeren.

Alcohol kan de symptomen verergeren. Regelmatig eten. Eet regelmatig en probeer gezonde eetgewoonten aan te houden.

Eet regelmatig en probeer gezonde eetgewoonten aan te houden. Slaaproutines. Probeer elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan.

Probeer elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan. Praat met je dierbaren. Praat over hoe je je voelt en zoek steun bij je omgeving.

Behandeling voor Seasonal Affective Disorder (SAD)

Een klassieke depressie wordt behandeld met gedragstherapie. Soms wordt ook medicatie gestart. Het doel van de behandeling is om de levenskwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat je weer behoorlijk kunt functioneren. Ook acties die je zelf kunt ondernemen, hebben een grote impact.

Lichttherapie kan worden gebruikt bij een winterdepressie. Bij lichttherapie word je gedurende een aantal dagen tot weken blootgesteld aan licht van een speciale lamp. Het is feller dan dat van een gewone lamp, maar minder fel dan buitenlicht op een zonnige dag. Tijdens de behandeling kun je bijvoorbeeld gewoon lezen of televisiekijken. Er is beperkt wetenschappelijk bewijs voor de doeltreffendheid ervan, maar de ervaring met lichttherapie verschilt per persoon. Sommige mensen merken snel verbetering.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving met een seizoensgebonden depressie kampt, schakel je het best medische hulp in.

Hoe kan Doktr je helpen?

De erkende Belgische artsen op de Doktr-app kunnen je helpen bij het beoordelen van de symptomen en je advies geven. Als ze het nodig achten, schrijven ze medicijnen voor. Ze kunnen je ook doorsturen naar een psycholoog.

