Gestresseerd? 5 tips om te ontspannen

Stress in België

Bijna 900.000 werknemers ervaren een te hoge werkstress, vooral binnen de zorgsector en het onderwijs, blijkt uit een bevraging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in 2023(1). Ondanks een lichte verbetering in de kwaliteit van jobs in Vlaanderen in de afgelopen jaren, blijft werkstress veruit het grootste knelpunt. Ongeveer een derde van de werknemers met verhoogde werkstress loopt zelfs een verhoogd risico op een burn-out .

Vijf tips om stress te verminderen

1. Ga de natuur in - Wandelen kan stresssymptomen verlichten. Er is ook onderzoek (2) dat bevestigt dat we ons goed voelen als we ons omringen met groene natuur, rust en stilte.

2. Breng tijd door met dieren - Als je bij een dier bent, zoals een paard of een hond, ben je constant in het moment en dwalen je gedachten minder snel af naar werktaken. Ook onderzoek bevestigt dat dieren stress reduceren.(3)

3. Beweeg - Lichaamsbeweging is over het algemeen goed voor stressklachten, maar zorg ervoor dat een bezoek aan de sportschool geen oorzaak van stress wordt. Als je bijvoorbeeld een kantoorjob uitoefent, kan het goed zijn om na het werk iets echt fysieks te doen. Als je een zware fysieke baan hebt, is het aan te raden om thuis uit te rusten.

4. Leg je telefoon weg - Onze hersenen draaien voortdurend en vergeleken met vorige generaties nemen we minder vaak de tijd om te deconnecteren en te ontspannen. Leg je telefoon eens aan de kant, je hoeft niet de hele tijd beschikbaar te zijn.

5. Neem pauzes - Stress is op zich niet schadelijk, als je maar de kans krijgt om te herstellen. Mediteren, yoga of een boek lezen kunnen helpen om te deconnecteren en stress te beperken. Lees hoe je effectief pauze kan nemen om stressproblemen voorkomen.

Bron:

2 Yao, W., Zhang, X., & Gong, Q. (2021). The effect of exposure to the natural environment on stress reduction: A meta-analysis. Urban forestry & urban greening, 57, 126932.

3 Sumner, R. C., & Goodenough, A. E. (2020). A walk on the wild side: How interactions with non‐companion animals might help reduce human stress. People and Nature, 2(2), 395-405.