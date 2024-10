6 tips om deze zomer je FOMO te overwinnen

Wat is FOMO?

FOMO, een acroniem voor 'Fear of missing out', betekent de angst om iets te missen. Het is een sociale angst die wordt gekenmerkt door de constante vrees een gebeurtenis, informatie of sociale interactie te missen.

FOMO beperkt zich niet tot sociale evenementen of persoonlijke ervaringen, maar kan ook aanwezig zijn in de professionele omgeving en in verschillende domeinen, zoals investeringen, mode, technologie, enz.

FOMO kan de geestelijke gezondheid van mensen aantasten en leiden tot symptomen zoals stress, angst en depressie. Het kan ervoor zorgen dat we te veel hooi op onze vork nemen, dat we evenementen bijwonen omdat we ons verplicht voelen en niet omdat we dat willen, en dat we dus niet meer luisteren naar onze eigen wensen en behoeften. Wie aan dit syndroom lijdt, scrolt vaak eindeloos door sociale media, controleert obsessief op updates of onderneemt activiteiten alleen maar om ze online te delen in plaats van te genieten van het moment.

Hoe herken je FOMO?

Dit psychologische fenomeen kan zich uiten via verschillende lichamelijke, psychologische en gedragssymptomen.

Lichamelijke symptomen : wie last heeft van FOMO kan symptomen ervaren zoals een verhoogde hartslag, zweten en zelfs spijsverteringsproblemen, als gevolg van de stress en angst die ze voelen.

: wie last heeft van FOMO kan symptomen ervaren zoals een verhoogde hartslag, zweten en zelfs spijsverteringsproblemen, als gevolg van de stress en angst die ze voelen. Psychologische symptomen : FOMO kan bijdragen tot een gevoel van tekortschieten, intense jaloezie, chronische ontevredenheid en hoge niveaus van angst en depressie, omdat mensen hun leven voortdurend vergelijken met dat van anderen.

: FOMO kan bijdragen tot een gevoel van tekortschieten, intense jaloezie, chronische ontevredenheid en hoge niveaus van angst en depressie, omdat mensen hun leven voortdurend vergelijken met dat van anderen. Gedragssymptomen: FOMO leidt vaak tot het dwangmatig checken van sociale media, terughoudendheid om deel te nemen aan sociale projecten uit angst dat zich iets beters aanbiedt, of zelfs sociale isolatie, omdat de persoon zich overweldigd voelt door de inspanning om bij te blijven met wat hij of zij als een ideaal ervaart.

Deze symptomen kunnen een vicieuze cirkel creëren, die iemand die aan FOMO lijdt nog verder meesleurt en zijn of haar geestelijke gezondheid en welzijn verder ondermijnt.

6 tips om FOMO tegen te gaan

Ga voor JOMO (Joy Of Missing Out). Leer te genieten van het moment en wees tevreden met wat je aan het doen bent in plaats van je te concentreren op wat anderen doen. Beperk je tijd op sociale netwerken. FOMO wordt versterkt door het constant zien van updates van anderen op sociale netwerken. Door de tijd besteed aan scrollen door nieuwsfeeds op sociale netwerken te beperken, verminder je de triggers voor FOMO aanzienlijk. Concentreer je op wat positief is. Neem elke dag de tijd om een lijst te maken van de dingen waarvoor je dankbaar bent in je leven. Door je te richten op positieve dingen in plaats van op wat je hebt gemist, kun je je mindset veranderen en van een gebrek een overvloed maken. Stel jezelf persoonlijke doelen. Probeer je eigen succes en geluk te definiëren. Stel jezelf persoonlijke, haalbare doelen die je wilt bereiken. Wees offline sociaal. Breng meer qualitytime door samen met vrienden en familie in plaats van online. Betekenisvolle interacties en ervaringen geven veel meer voldoening en kunnen gevoelens van FOMO verminderen. Wees mild voor jezelf. Het is normaal om af en toe ten prooi te vallen aan FOMO, maar het is belangrijk om niet te streng voor jezelf te zijn als het gebeurt. Erken je gevoelens zonder erover te oordelen en maak van je verlangens een prioriteit.

Hoe kan Doktr je helpen?

Als je hebt geprobeerd om deze tips in de praktijk te brengen en er duiken symptomen op zoals depressie of angst, dan kun je de Doktr-app gebruiken om snel via video met een huisarts te spreken, zonder dat je een afspraak hoeft te maken.

Krijg snel hulp in de Doktr-app