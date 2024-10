De duisternis komt eraan - denk aan je vitamine D!

Het belang van vitamine D

Vitamine D is van groot belang voor onze gezondheid. Een gebrek aan vitamine D kan namelijk de groei van stevige botten en tanden in de weg staan. Het kan ook leiden tot de botaandoening rachitis, wat resulteert in zachte en misvormde botten. Volwassenen kunnen ook last krijgen van osteoporose (botontkalking).

Ook verschillende andere aandoeningen worden gelinkt met een tekort aan vitamine D in het bloed, zoals hart- en vaatziekten, type 2-diabetes en darmkanker. Maar verder onderzoek is daarover nodig.

Te weinig vitamine D kan er eventueel ook voor zorgen dat je verdediging tegen bacteriën en virussen minder wordt. Zo is er discussie over de vraag of een tekort aan vitamine D het risico op het krijgen van COVID-19 kan verhogen, evenals ernstigere vormen van de ziekte, maar ook hiervoor is meer onderzoek nodig om deze verbanden te bevestigen.

Hoe krijgen we vitamine D binnen?

Je lichaam maakt vitamine D aan met behulp van zonlicht. Hoeveel zonlicht je op een dag nodig hebt, hangt af van heel wat factoren zoals het seizoen, je huidtype, de hoeveelheid zonnecrème die je opdoet en je kledij.

Verder komt een klein deel van je vitamine D-behoefte uit je voeding, maar doorgaans komt dit niet tegemoet aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Vitamine D zit van nature in vette vis, eigeel en lever. Daarnaast wordt vitamine D ook toegevoegd aan bepaalde voedingsmiddelen, zoals smeer- en bereidingsvetten en melk.

Hoe krijg je voldoende vitamine D?

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Probeer daarom elke dag tussen 11 en 15 uur een half uur naar buiten te gaan, ook als het bewolkt is.

Eet verder gezond volgens de voedingsdriehoek, waarin voedingsmiddelen met vitamine D verwerkt zitten.

Wie heeft een supplement nodig?

Veel volwassenen krijgen voldoende vitamine D binnen via zonlicht en de voorraad die na de zomer in hun lichaam achterblijft. Er zijn echter groepen die vatbaarder zijn voor een vitamine D-tekort en daarom het hele jaar door een supplement wordt aanbevolen:

Volwassen mannen ouder dan 70 jaar

Volwassen vrouwen ouder dan 50 jaar

Personen met een donkere huid

Personen die hun huid volledig bedekken of niet veel buitenkomen

Verder luidt de aanbeveling om élk kind vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar heel het jaar door een vitamine Dsupplement te geven in een dosis van 400 IE (internationale eenheden) per dag.

Bij kinderen met risicoverhogende factoren, zoals een donker huidtype, is een hogere dosis van 600 IE aanbevolen én valt te overwegen om gebruik van supplementen verder te zetten tot de leeftijd van 18 jaar. Dit bespreek je het best met je behandelende huisarts.

Twijfel je of jij of je kind nood hebt aan een vitamine D-supplement? Ga dan langs bij je huisarts om je situatie te bespreken.