8 tips om warm weer te overwinnen

Houd temperaturen boven 26 graden in de gaten

Het risico op gezondheidsproblemen door warm weer neemt toe als de buitentemperatuur drie opeenvolgende dagen 26 graden of meer is. Dit risico wordt nog groter naarmate de temperatuur oploopt.

Bij hitte verwijden de oppervlakkige bloedvaten en zweet je meer om het lichaam af te koelen. Daardoor verlies je meer vocht, wat moet worden aangevuld. Gebrek aan vocht kan ervoor zorgen dat het bloed geconcentreerder wordt, wat het risico op bloedstolsels verhoogt. Bij ouderen leidt dit tijdens hittegolven vaak tot hart- en vaatproblemen.

Tips om met extreme hitte om te gaan

Blijf voldoende gehydrateerd - Drink regelmatig kleine slokjes water om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Het lichaam neemt vloeistoffen het beste op als ze regelmatig en in kleine hoeveelheden worden toegediend. Vermijd alcohol, gesuikerde dranken en te veel cafeïne. Eet daarnaast ook vochtrijk voedsel zoals komkommer, tomaten, sla, broccoli, babywortelen, watermeloen of citrusvruchten. Dit is vooral belangrijk voor jonge kinderen en ouderen, die dorst minder goed aanvoelen. Let op signalen van uitdroging - Houd je plas in de gaten. Kleinere hoeveelheden en meer geconcentreerde urine (donkerdere kleur, sterkere geur) zijn tekenen van uitdroging. Kies luchtige kleding en bescherming - Draag loszittende, lichte kleding van natuurlijke stoffen en bescherm je hoofd tegen de zon met een hoed of pet. Houd je huis koel - Sluit ramen en gordijnen waar de zon naar binnen schijnt. Ventileer 's nachts en gebruik de koelste uren om frisse lucht binnen te laten. Slapen met het raam open is ook verkoelend. Zoek de schaduw op - Blijf uit de directe zon, zeker tijdens de heetste uren van de dag. Kies schaduwrijke plekken met wat wind wanneer je buiten bent. Pas je dagritme aan - Vermijd zware inspanningen midden op de dag. Plan fysieke activiteiten op koelere momenten. Doe eventueel een siësta op een koele plek op het heetste moment van de dag en leg je benen omhoog om dikke enkels en voeten te vermijden. Maak het gemakkelijker voor je hart door met je benen op een krukje of extra stoel te gaan zitten. Dit is vooral belangrijk voor ouderen of mensen met hartproblemen. Koel actief af - Besprenkel je huid met een verstuiver en zet een ventilator vóór je. Zo geef je actief en snel warmte af via de verdampende nevel. Wist je dat ze op spoed mensen die oververhit zijn op die manier behandelen? Neem een frisse douche, leg een natte handdoek in je nek of slaap met een koud kompres of bevroren fles in een kussensloop. Zorg voor elkaar - Houd nauw contact met mensen in risicogroepen zoals ouderen of zieken en controleer hoe ze zich voelen. Je vergeet al snel dat je minder energie hebt dan vroeger, en mensen in risicogroepen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van hitte. Laat verder geen dieren (of kinderen) achter in de auto. Geparkeerde auto's worden snel erg warm.

Deze mensen zijn bijzonder kwetsbaar voor een hittegolf

Langdurige hitte treft iedereen, maar sommige groepen zijn kwetsbaarder:

Oudere mensen : ze hebben meer moeite om hun temperatuur te reguleren en kunnen minder goed dorst voelen.

: ze hebben meer moeite om hun temperatuur te reguleren en kunnen minder goed dorst voelen. Jonge kinderen : ze denken er niet aan om weg te gaan van de hitte en kunnen meestal nog niet goed zweten.

: ze denken er niet aan om weg te gaan van de hitte en kunnen meestal nog niet goed zweten. Zwangere vrouwen : ze lopen een groter risico om vroegtijdig te bevallen.

: ze lopen een groter risico om vroegtijdig te bevallen. Mensen met chronische ziekten: hart- en longziekten kunnen verergeren door hitte. Diabetes, dementie, nierziekten en psychische aandoeningen kunnen ook verergeren. Daarnaast kan medicatie voor chronische ziekten het vermogen om de vochtbalans te reguleren negatief beïnvloeden (zoals diuretica, die vocht blijven onttrekken, zelfs wanneer je onvoldoende drinkt).

hart- en longziekten kunnen verergeren door hitte. Diabetes, dementie, nierziekten en psychische aandoeningen kunnen ook verergeren. Daarnaast kan medicatie voor chronische ziekten het vermogen om de vochtbalans te reguleren negatief beïnvloeden (zoals diuretica, die vocht blijven onttrekken, zelfs wanneer je onvoldoende drinkt). Mensen met mentale of fysieke beperkingen: ze kunnen een verminderd vermogen hebben om de waarschuwingssignalen van het lichaam te herkennen.

Als jij of iemand anders tekenen van uitdroging vertoont die niet overgaan, moet je medische hulp inroepen. Dit geldt vooral voor mensen die bijzonder gevoelig zijn voor warmte.

